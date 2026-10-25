Người đàn ông lao xuống sông bơi 30m, lặn sâu 3m cứu thanh niên nhảy cầu

(VTC News) -

Người đàn ông ở Hà Tĩnh liều mình lao xuống sông cứu người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h17 ngày 25/10, anh Nguyễn Hữu Phước (45 tuổi, trú xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) lái ô tô chở vợ đi họp phụ huynh cho con về.

Khi qua cầu Rào Trổ, anh phát hiện nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi nhảy từ trên cầu xuống sông, vùng vẫy rồi chìm dần. Nhiều người có mặt tại hiện trường hô hoán nhưng không biết bơi.

Anh Phước nhanh chóng di chuyển xe đến mố cầu, dừng lại rồi lao xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân.

Khoảnh khắc anh Nguyễn Hữu Phước liều mình lao xuống sông cứu người. (Ảnh cắt từ clip)

“Nạn nhân chìm hẳn dưới đáy sâu hơn 3 m. Tôi phải lặn xuống, nắm lấy cổ áo rồi đạp nước kéo thẳng lên. Sau đó, một tay giữ chặt áo người này, tay còn lại cố hết sức bơi vào bờ. Quá trình diễn ra khoảng 4 phút”, anh Phước kể.

Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Anh Phước cho biết bản thân biết bơi từ nhỏ, am hiểu địa hình sông nước nên khi phát hiện sự việc, anh chỉ nghĩ cách nhanh chóng cứu người, không đắn đo trước nguy hiểm.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho hay, địa phương dự kiến gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm của anh Phước vào đầu tuần tới, đồng thời đề xuất xí nghiệp chè nơi anh đang công tác có hình thức khen thưởng phù hợp. Hiện anh Phước là cán bộ kỹ thuật của xí nghiệp.

Cách đây hơn tuần, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung (phường Hương Trà, TP Huế), Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức di chuyển đến hiện trường kiểm tra và phát hiện nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông Bồ, đang chới với giữa dòng nước.

Trước tình huống khẩn cấp, không chút chần chừ, Đại uý Nguyễn Quốc Bảo Ân - Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế liều mình lao xuống sông sâu để tiếp cận, ứng cứu nạn nhân. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại trong tổ công tác nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh H.P (SN 2005, trú phường Hương Trà), Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P có hành động tiêu cực, nhảy cầu xuống sông với ý định tự tử. Sau khi được cứu, anh P được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.