Hai hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc giúp đỡ hơn 128 triệu đồng

(VTC News) -

Gia đình em Nguyễn Thị Thuỳ Dung, thôn Bắc Dũng, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên trải qua biến cố kép chỉ trong chưa đầy hai tháng. Cô gái trẻ, gầy yếu, từng là nhân vật trong bài viết "Chồng đột tử, con nguy kịch sau tai nạn, người phụ nữ gục ngã giữa biến cố kép", đăng ngày 14/8.

Tháng 6/2024, sau một ngày làm thêm vất vả, Dung được chị gái chở về nhà trên chiếc xe máy cũ. Khi đi qua đoạn đường làng tối, đèn pha ô tô ngược chiều khiến người chị mất lái. Cú va chạm mạnh hất cả hai xuống đường. Chị gái may mắn chỉ bị xây xát, nhưng Dung bị chấn thương sọ não và cột sống, phải chuyển viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch.

Khi em đang nằm viện điều trị, rạng sáng 29/7, bố của Dung – anh Nguyễn Trọng Hùng – đột tử tại nhà. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Hoa, suy sụp hoàn toàn khi một lúc phải gánh chịu cả nỗi đau mất chồng lẫn nỗi lo con gái đang cận kề ranh giới sống còn.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay trở nên kiệt quệ. Gia đình gần như không còn khả năng lo chi phí điều trị lâu dài cho Dung.

Xót xa trước tình cảnh ấy, bạn đọc Báo Điện tử VTC News quyên góp ủng hộ số tiền 108.748.208 đồng. Nhận được sự giúp đỡ, chị Hoa xúc động chia sẻ: "Trong lúc gia đình gần như gục ngã, sự sẻ chia của mọi người là điều vô cùng quý giá”. Hiện Thuỳ Dung đã được ghép mô sọ và tiếp tục theo dõi sức khoẻ.

Cùng ngày, đại diện Báo điện tử VTC News cũng trao 19.488.000 đồng đến gia đình anh Đoàn Tăng Chiến, thôn Lộng Khê 5, xã A Sào. Anh Chiến là nhân vật trong bài viết "Gia đình nhỏ khốn cùng khi chồng chấn thương sọ não, con thơ bệnh nặng", đăng ngày 18/8.

Trước biến cố, anh Chiến làm thợ xây, vợ làm công nhân, thu nhập tuy khiêm tốn nhưng đủ nuôi ba con nhỏ. Biến cố bắt đầu từ khi bé út Đoàn Tăng An – sinh tháng 10/2024 – được chẩn đoán mắc hàng loạt bệnh bẩm sinh: đục thủy tinh thể, rung giật nhãn cầu, thiếu máu, suy dinh dưỡng, tinh hoàn ẩn.

Tháng 11/2024, trong lúc bế con lên cầu thang, anh Chiến trượt chân, cả hai cha con đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh. Anh bị chấn thương sọ não nặng, phải phẫu thuật ghép sọ. Sau điều trị, anh bị liệt nửa người trái, thường xuyên co giật, không thể tự sinh hoạt.

Kể từ đó, chị Mai Thị Anh – vợ anh – vừa là lao động chính, vừa gánh vác vai trò làm cha, làm mẹ, chăm sóc cả chồng lẫn ba con nhỏ. Để có tiền chữa bệnh, chị phải cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng 50 triệu đồng, chạy vạy từng bữa.

Nhờ sự sẻ chia của bạn đọc, số tiền gần 20 triệu đồng đã được gửi tới tận tay gia đình, phần nào giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sự hỗ trợ của bạn đọc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao với các gia đình đang bên bờ vực gục ngã. Những nghĩa cử ấy góp phần thắp sáng niềm hy vọng trong những hoàn cảnh tưởng như không còn lối thoát.