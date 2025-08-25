Mẹ sinh thêm em bé để ghép tủy cứu con trai mắc bệnh hiểm nghèo

(VTC News) -

Một buổi chiều tháng 11/2023, chị Lào Ngọc Linh (SN 1993, trú thôn Chào, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh) ngồi ôm chặt con trai La Nhật Hòa (SN 2020) trong phòng bệnh chật hẹp tại Hà Nội, ánh mắt thất thần khi nghe bác sĩ thông báo: ca ghép của con không thành công, tủy bị đào thải. Giấc mơ cứu con khỏi căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) một lần nữa khép lại, để lại những khoản nợ khổng lồ và trái tim người mẹ trẻ rạn vỡ.

Từ khi mới hai tháng tuổi, bé Hòa bắt đầu hành trình đi viện vì cơ thể xanh xao, chậm lớn, hay khóc và vàng da. Các bác sĩ xác định con mắc bệnh Thalassemia thể nặng – căn bệnh khiến người mắc phải sống nhờ truyền máu và thải sắt định kỳ suốt đời nếu không được ghép tủy.

Gan, lá lách ngày càng to, bụng bé Hòa trướng lên, đau nhức liên tục vì biến chứng.

Cũng từ đó, bệnh viện trở thành "ngôi nhà thứ hai" của gia đình nghèo khó này. Hàng tháng, vợ chồng chị Linh khăn gói đưa con lên Hà Nội điều trị. Hành trình dài đằng đẵng không chỉ bào mòn tiền bạc mà còn đè nặng lên thể lực, tinh thần và cả niềm tin của những người làm cha mẹ.

"Mỗi lần thấy cái kim truyền to đâm vào tay, con khóc thét lên vì đau đớn, lòng tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi chỉ ước mình có thể chịu thay con", chị Linh nghẹn ngào.

Suốt ba năm sống gần như trong bệnh viện, vợ chồng chị Linh dốc hết sức cứu con. Nhưng bệnh quá nặng, sức khỏe Hòa ngày một yếu, chỉ ghép tủy mới có thể cứu sống bé.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của anh trai bé Hòa – bé La Đại Nhân (SN 2016) – có chỉ số tương thích cao nhất. Tháng 11/2023, gia đình vay mượn khắp nơi, gom góp hơn 500 triệu đồng để thực hiện ca ghép.

Thế nhưng, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, 5 tháng sau ghép, tủy bị đào thải. Hòa lại quay về với những đợt truyền máu triền miên. Còn bố mẹ bé rơi vào khủng hoảng nặng nề, nợ nần chồng chất, niềm hy vọng vụn vỡ.

Là lao động chính trong nhà, anh La Quốc Nghiệp – chồng chị Linh – không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Nhưng số tiền ít ỏi ấy không đủ chi phí điều trị cho con. Chị Linh thì không thể đi làm vì luôn phải túc trực ở viện. “Tôi hầu như không làm được gì. Con bệnh nặng, đi viện suốt, ở viện nhiều hơn ở nhà”, chị Linh nói.

Chi phí mỗi tháng điều trị cho bé Hòa từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Gia đình phải thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng, vay thêm từ người thân, bạn bè. Tổng số nợ hiện tại lên đến hơn 500 triệu đồng.

Khi mọi cánh cửa dường như đóng lại, chị Linh quyết định mang thai lần ba, bất chấp sức khỏe yếu và nguy cơ rủi ro, chỉ với một hy vọng duy nhất: đứa trẻ chào đời sẽ có tế bào gốc từ máu cuống rốn phù hợp để ghép cho anh trai.

Chị kể: “Lúc bác sĩ nói ghép tủy lần hai vẫn còn cơ hội nếu có tế bào máu phù hợp, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết phải làm mọi cách để cứu con”. Bé gái chào đời khỏe mạnh. Nhưng khi ánh sáng hy vọng vừa le lói, gia đình lại đối mặt với rào cản lớn nhất, không còn tiền để ghép.

Căn bệnh hiểm nghèo không chỉ bào mòn thể xác bé Hòa mà còn đẩy cả gia đình vào cảnh khánh kiệt. Những khoản nợ cũ chưa trả xong, giờ lại thêm chi phí ghép tủy lần hai, hàng trăm triệu đồng đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị Linh.

“Bác sĩ bảo còn có hy vọng nếu ghép tủy sớm, nhưng tiền đâu mà ghép bây giờ? Những khoản vay trước tôi còn chưa trả nổi, giờ không biết bấu víu vào đâu nữa. Nhìn con yếu dần từng ngày, tôi như phát điên”, chị nói, nước mắt rơi trên gương mặt hốc hác.

Bé Hòa đang sống trong những ngày tháng chông chênh giữa ranh giới sống – chết.

Bé La Nhật Hòa đang sống trong những ngày tháng chông chênh giữa ranh giới sống - chết. Lá gan, lá lách ngày càng to, bụng bé trướng lên, đau nhức, quấy khóc liên tục vì biến chứng. Các bác sĩ cảnh báo tình trạng này sẽ xấu đi nhanh chóng nếu không được ghép tủy lần hai trong thời gian sớm nhất.

Trong lúc túng quẫn, gia đình nhỏ lại tiếp tục gặp phải tai ương. Đêm 21/8 vừa qua, lũ quét bất ngờ ập đến, cuốn trôi toàn bộ tài sản trong ngôi nhà nhỏ của gia đình. Trong lúc cố giữ lại mái nhà, anh Nghiệp bị kính cắt sâu vào chân, phải nhập viện điều trị. Người trụ cột duy nhất giờ cũng nằm một chỗ, khiến cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Ông Nông Văn Liên – Trưởng thôn Chào, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu Hòa vô cùng khó khăn. Cả bố mẹ đều là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Bé mắc bệnh hiểm nghèo, phải đi viện suốt, chi phí điều trị rất tốn kém.

“Gia đình nhỏ ấy đang kêu cứu trong tuyệt vọng. Bé Hòa cần một phép màu để giành lại sự sống. Chính quyền địa phương bày tỏ mong muốn các cơ quan truyền thông tạo điều kiện để lan tỏa thông tin, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ gia đình họ vượt qua giai đoạn này”, ông Liên nói.