Con khóc ròng bên hành lang viện, cầu xin cứu người bố nằm liệt vì tai nạn

(VTC News) -

Một đêm giữa tháng 8, ông Cháng Kim Sinh, 68 tuổi, dân tộc Nùng, sống tại thôn Tân Sơn, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang trở về từ nhà hàng xóm thì bất ngờ trượt chân ngã xuống mương. Cú ngã tưởng chừng không nghiêm trọng nhưng khiến người đàn ông rơi vào tình trạng nguy kịch – gãy cột sống cổ, tụ máu vùng tủy, đối mặt nguy cơ liệt vĩnh viễn hoặc tử vong nếu không được mổ kịp thời.

10 tiếng sau, người thân mới tìm thấy ông nằm bất tỉnh, lạnh ngắt bên mương nước, hai tay co quắp. “Bố tôi nằm đó, tay chân không cử động được, người lạnh như đá. Tôi gọi mãi mà ông không trả lời”, anh Cháng Văn Nghiêm – con trai của ông Sinh nói.

Ông Sinh gãy đốt sống cổ, tụ máu vùng tủy cổ – loại chấn thương cực kỳ nguy hiểm.

Ông Sinh được đưa đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chẩn đoán của bác sĩ khiến cả gia đình choáng váng: Gãy đốt sống cổ, tụ máu vùng tủy cổ – loại chấn thương cực kỳ nguy hiểm, nếu không phẫu thuật khẩn cấp sẽ dẫn đến liệt toàn thân hoặc nguy hiểm tính mạng. Chưa kể, tình trạng thoái hóa cột sống cổ lâu năm càng khiến ca mổ trở nên phức tạp.

Ông Sinh và vợ sống trong căn nhà gỗ nhỏ nằm chênh vênh bên sườn đồi. Cả đời ông bám lấy ruộng rẫy, trồng ngô, khoai, sắn - vừa để ăn, vừa nuôi mấy con gà, con vịt làm kế sinh nhai. Ngày khỏe ông cầm cuốc ra nương, ngày ốm nằm nhà, gối đầu bằng chiếc chăn cũ.

Ông Sinh có bốn người con đều lập gia đình, nhưng không ai có công việc ổn định. Người làm phụ hồ, người đi làm thuê bấp bênh, người ở nhà nuôi con nhỏ. Khi biến cố ập đến, cả gia đình lâm vào cảnh túng quẫn.

“Ngày bố gặp nạn, tôi phải chạy đôn đáo khắp xã đi vay. Gọi điện cho cả bên nội bên ngoại, rồi đi đến từng nhà hàng xóm. Gom mãi mới được 20 triệu đồng mà cũng chỉ đủ đóng tạm ứng viện phí”, anh Nghiêm nói, giọng nghẹn lại.

Số tiền đó, với một gia đình vùng cao nghèo khó, là cả gia tài. Nhưng với một ca mổ cột sống cổ, đó chỉ là bước đầu. Chi phí cho phẫu thuật, hồi sức, chăm sóc sau mổ, thuốc men, có thể lên tới hàng chục triệu đồng nữa.

Tại khoa Phẫu thuật cột sống – Bệnh viện Việt Đức, ông Sinh nằm bất động trên giường bệnh, ống thở, ống truyền khắp người. Bác sĩ cho biết: “Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ bị liệt suốt đời, thậm chí nguy hiểm tính mạng do tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng”.

“Bác sĩ bảo cần chuẩn bị ít nhất 50 - 70 triệu đồng nữa. Tôi nhìn bố nằm đó mà chỉ biết ngồi khóc. Nhà chẳng còn gì để bán. Anh em ruột thì ai cũng nghèo. Chỉ còn biết trông vào lòng thương của mọi người…”, anh Nghiêm nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò.

Anh kể, mấy ngày chăm bố ở viện, bản thân chỉ dám ăn tạm ổ bánh mì, uống nước lọc, ngồi bệt ngoài hành lang vì không dám thuê chỗ trọ. “Tôi chỉ mong bố được mổ sớm. Mỗi lần nhìn ông rên lên vì đau, tôi lại thấy tim mình đau hơn gấp bội”, anh Nghiêm nói.

Anh Nghiêm chăm sóc bố tại Bệnh viện Việt Đức.

Ở tuổi 68, sau gần cả đời gắn bó với ruộng nương, ông Sinh không ngờ những năm cuối đời lại nằm bất động trên giường bệnh, chờ phép màu. Từng mùa ngô, từng mảnh nương, từng đồng tiền chắt chiu, ông đã dành để nuôi con cái trưởng thành. Giờ đây, trong cơn hoạn nạn, những đứa con nghèo của ông cũng bất lực, chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

“Chúng tôi chỉ ước có ai đó giúp cha được mổ. Sau này, chúng tôi đi làm, trả nợ cũng được. Chỉ cần cha sống...”, nam thanh niên nói trong nước mắt.

Ông Kim Xuân Dũng – Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn cho biết, gia đình ông Sinh ở địa phương thuộc diện khó khăn. Ông bà già yếu, chỉ trồng ngô khoai trên mảnh đất dốc để kiếm sống. Con cái không ai có việc làm ổn định.

“Cả đời ông Sinh sống hiền lành, siêng năng, chưa bao giờ to tiếng với ai. Tai nạn bất ngờ khiến cả thôn ai cũng xót xa. Địa phương rất mong qua truyền thông, các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để ông Sinh được mổ, có cơ hội sống tiếp”, ông Dũng nói.