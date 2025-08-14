Chồng đột tử, con nguy kịch sau tai nạn, người phụ nữ gục ngã giữa biến cố kép

(VTC News) -

Hàng xóm tới động viên chị Hoa những ngày gia đình gặp biến cố.

Trong cái nắng oi ả của những ngày hè, khi bạn bè đồng trang lứa đang tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, Nguyễn Thị Thùy Dung (sinh năm 2008, thôn Bắc Dũng, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) lại chọn cách đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cho năm học cuối cấp.

Dù làm việc vất vả từ sáng sớm đến tối muộn nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi hai chị em, bởi đó là những đồng tiền công mang theo hy vọng về tương lai tươi sáng hơn.

Thế nhưng, định mệnh nghiệt ngã ập đến bất ngờ, cướp đi nụ cười và đẩy gia đình Dung vào vực thẳm của nỗi đau và tuyệt vọng.

Sức khoẻ của Dung tiến triển rất chậm.

Tối muộn một ngày giữa tháng 6, sau giờ làm thêm mệt nhoài, Dung và chị gái chở nhau trên chiếc xe cũ kỹ trở về nhà. Con đường làng tối om, chỉ có ánh đèn xe leo lét dẫn lối. Bất chợt, luồng sáng chói lòa từ đèn pha ô tô ngược chiều rọi thẳng vào mặt, khiến tay lái của người chị gái loạng choạng.

Trong tích tắc, chiếc xe mất kiểm soát, hai chị em văng xuống đường. Chị gái may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng Dung - cô bé gầy gò, yếu ớt, lại hứng chịu toàn bộ hậu quả của cú va đập kinh hoàng.

Tiếng va chạm chát chúa xé toạc màn đêm yên tĩnh, kéo theo tiếng kêu thất thanh của người chị. Người dân xung quanh vội vã chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều bàng hoàng. Dung nằm bất động trên vũng máu, chiếc xe cũ nằm chỏng chơ bên cạnh.

Dung được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ chẩn đoán Dung bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và chấn thương cột sống. Đây là những chấn thương nặng nề, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và khả năng hồi phục của em.

Gia đình Dung chết lặng trước tin dữ. Bố mẹ em, những người công nhân lam lũ, cả đời chỉ biết chắt chiu từng đồng, giờ đây đứng trước khoản viện phí khổng lồ. Mọi tài sản tích cóp bấy lâu đều dốc hết vào ca phẫu thuật cấp cứu của con.

Ca mổ thành công nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho hành trình gian nan giành giật sự sống của Dung. Sau phẫu thuật, em được chuyển về Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình để tiếp tục điều trị và hồi phục.

Những tưởng mọi khó khăn sẽ dần qua đi, nhưng số phận lại tiếp tục thử thách gia đình nhỏ bé này. Tại bệnh viện tuyến địa phương, tình trạng của Dung trở nên phức tạp hơn. Em bị nhiễm trùng máu, suy thận và viêm phổi. Các biến chứng này khiến chi phí điều trị đội lên gấp bội, vượt xa khả năng chi trả của gia đình.

Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến không ngừng nghỉ với bệnh tật, và cũng là cuộc vật lộn với gánh nặng tài chính. Bố mẹ Dung phải thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện, bỏ bê công việc, đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bị cắt đứt.

Đáng lo ngại hơn cả là nếu sức khỏe của Dung không cải thiện, việc phẫu thuật ghép mảnh xương sọ sau này sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể thực hiện. Tương lai của cô bé 17 tuổi đứng trước bờ vực, không chỉ bởi những di chứng nặng nề của tai nạn mà còn bởi gánh nặng kinh tế đang đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ.

Chị Hoa khóc nghẹn khi nhắc đến biến cố của gia đình.

Trong lúc cả gia đình đang kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, một biến cố kinh hoàng khác lại ập đến, đẩy họ vào tận cùng của bi kịch. Rạng sáng 29/7, anh Nguyễn Trọng Hùng (bố của Dung) đột tử.

Tin sét đánh này khiến chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ của Dung) suy sụp hoàn toàn. Chị không còn đủ sức lực và tinh thần để chăm sóc con gái đang nằm trên giường bệnh.

"Giờ đây, tôi như người mất hồn. Cả cuộc đời tôi chỉ có chồng và các con nhưng giờ đây một người đã ra đi mãi mãi, một người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Tôi không biết phải sống tiếp thế nào nữa", chị Hoa nghẹn ngào nói.

Hiện Dung phải nhờ người nhà chăm sóc ở viện, điều đau lòng nhất là gia đình vẫn giấu kín sự thật về sự ra đi của bố em. Mọi người lo sợ cú sốc này khiến tình trạng của Dung trở nên tồi tệ hơn.

Chứng kiến cảnh tượng Thùy Dung nằm bất động trên giường bệnh, với những ống dẫn chằng chịt, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy, nhiều người không kìm được nước mắt.

Một cô bé vừa chớm tuổi trưởng thành, với bao ước mơ và hoài bão, giờ đây đang phải giành giật từng hơi thở, từng nhịp đập của sự sống. Hoàn cảnh gia đình em quá đỗi bi thương: cha vừa ra đi mãi mãi, người mẹ suy sụp tinh thần, và cô con gái đang đứng giữa lằn ranh sinh tử, thiếu thốn mọi bề.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng thôn Bắc Dũng, cuộc sống gia đình chị Hoa và anh Hùng trước đây tuy không dư dả nhưng cũng ở mức trung bình, hạnh phúc và hòa thuận với mọi người xung quanh. Biến cố bất ngờ đã ập đến, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Gia đình chị Hoa hiện rơi vào cảnh túng quẫn.

Ông Đỗ Thanh Đoàn, Chánh văn phòng UBND xã A Sào, cho biết, sau sự ra đi đột ngột của anh Hùng, gia đình chị Hoa vốn đã chật vật nay lại càng chồng chất khó khăn. Nguồn thu nhập chính không còn, trong khi gánh nặng nợ nần từ các khoản vay mượn để lo cho các cháu lại ngày càng đè nặng.

Ngay khi nắm được thông tin, các đoàn thể địa phương đã có những chính sách thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên, những giúp đỡ này vẫn chưa đủ để giải quyết tận gốc những khó khăn mà gia đình đang phải đối mặt.

Chính quyền địa phương bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tạo điều kiện để lan tỏa thông tin, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị vượt qua giai đoạn này.

Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ bé cũng là một tia hy vọng, một cơ hội để Dung có thêm kinh phí điều trị, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hơn hết, đó là cơ hội để em có thể trở lại với cuộc sống bình thường, tiếp tục cắp sách đến trường, thực hiện những ước mơ còn dang dở.