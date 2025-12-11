Hà Nội: Phố 8 làn gắn biển 7 năm vẫn là đường cụt

Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường Mai Chí Thọ (Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2004, là hạng mục quan trọng trong kế hoạch chỉnh trang trục Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Việt Hưng. Đến năm 2018, tuyến phố được gắn biển tên sau nhiều năm xây dựng.
Theo thiết kế, tuyến đường dài khoảng 2 km, mặt cắt 48 m với 8 làn xe, bắt đầu từ nút giao Đào Văn Tập và kết thúc tại đường Ngô Gia Tự. Tuy nhiên, sau 21 năm triển khai, đoạn đường này vẫn chỉ là một đại lộ dở dang, nhiều hạng mục hoàn thiện nhưng chưa thể đưa vào khai thác.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, phần lớn tuyến đường đã được cơ bản hoàn thành. Mặt đường trải nhựa đồng bộ, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và vỉa hè đều đã hoàn thiện.
Nhưng trái với hình ảnh khang trang này, đoạn cuối tuyến lại bất ngờ bị “khóa lại” bởi những ngôi nhà nằm trọn trong phần đất dự kiến mở rộng, khiến tuyến đường không thể nối thông ra đường Ngô Gia Tự như quy hoạch.
Dự án dang dở kéo dài khiến nhiều người dân sống quanh khu vực không khỏi ngao ngán. Ông P.V.L. (58 tuổi, sống gần nút cuối tuyến) cho biết, gia đình ông đã chờ đợi việc giải phóng mặt bằng nhiều năm nhưng dự án vẫn đứng im. “Nhà tôi nhìn ra đường rộng thênh thang mà xe chẳng mấy khi qua lại. Họ làm xong gần hết rồi, chỉ còn đoạn cuối vướng vài hộ, thế mà hơn chục năm nay vẫn chưa nhúc nhích”, ông L. chia sẻ.
Ở đầu bên kia tuyến, đoạn giáp Đào Văn Tập, mặt đường rộng rãi và thông thoáng. Nhiều hộ kinh doanh tận dụng không gian làm bãi đỗ xe, mở quán ăn vì lưu lượng người đi bộ và xe máy tập thể dục buổi sáng khá đông.
Nhưng càng đi sâu về cuối tuyến, không khí trở nên tĩnh mịch dù tuyến đường rộng gần 50 m.
“Đường rất dễ đi, nhìn hiện đại nhưng lại không dẫn đến đâu. Hết một đoạn là phải quay đầu, nên dù tiện thì tôi cũng chỉ dùng nó như đường tạm. Nếu mở thông ra Ngô Gia Tự, chắc chắn tuyến này sẽ giảm tải lớn cho khu vực Việt Hưng - Đức Giang", chị Tr., người dân sinh sống tại phường Long Biên nói.
Theo thông tin từ UBND phường Việt Hưng, tuyến đường thuộc dự án xây dựng đường 40 m và 48 m nối từ Khu đô thị mới Việt Hưng ra Ngô Gia Tự (nay thuộc phường Việt Hưng). Công tác thu hồi đất đã được thực hiện đối với 109/116 hộ, 7 hộ chia tách chưa thể liên hệ, và mới kiểm đếm được 90/116 hộ.
Quá trình thực hiện kéo dài hơn hai thập kỷ khiến nhiều chính sách về bồi thường, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư thay đổi. Bên cạnh đó, nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân phức tạp, nhiều gia đình không đồng thuận với phương án tái định cư bằng nhà chung cư hoặc không chấp nhận mức bồi thường, dẫn đến việc giải phóng mặt bằng gặp bế tắc.
Trong khi chờ vướng mắc được xử lý, tuyến đường Mai Chí Thọ tiếp tục rơi vào cảnh được làm xong nhưng không thể sử dụng.
Nhiều người dân gọi đây là “đại lộ đẹp nhất nhưng hiu hắt nhất Long Biên”, bởi suốt nhiều năm, nó chưa một lần được thông xe trọn vẹn.
