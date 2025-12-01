Ổ voi, ổ gà chi chít trên tuyến đường làm gần 1 thập kỷ chưa xong ở Quảng Ngãi

Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt năm 2016.
Ban đầu, dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao dự án này cho UBND TP Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư. Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, dự án được giao về Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
Sau gần 10 năm, dự án ở trung tâm Quảng Ngãi vẫn chìm trong dang dở. Tuyến đường Chu Văn An, đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hai Bà Trưng, ngày càng xuống cấp nặng.
Mặt đường xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho hay dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hai Bà Trưng, có quy mô trên 6,8 hecta và tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng. Đến nay, công tác bồi thường mới thực hiện được 32.790 m² đất trên tổng số 82.200 m², đạt khoảng 40% khối lượng.
Trong số 90 hộ dân thuộc các phương án bồi thường đã phê duyệt, mới có 56 hộ nhận tiền, còn 34 hộ chưa đồng thuận. Một số diện tích đã bồi thường nhưng người dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng, trong đó hơn 1.182 m² đất ở.
Về thi công xây lắp, chủ đầu tư cũ đã triển khai 2 gói thầu với tổng trị giá hơn 33 tỷ đồng, nhưng đến nay mới thanh toán được 2,4 tỷ đồng và tạm ứng 3 tỷ đồng, chưa đủ điều kiện nghiệm thu.
Các hạng mục còn lại như nền đường, mặt đường, vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng vẫn chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu. Hiện giá trị giải ngân của dự án mới đạt khoảng 42,5 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, dự án còn nhiều tồn tại, vướng mắc cần được tháo gỡ. Hiện nay, trên công trình này không có công nhân thi công. Nhiều hạng mục dang dở.
