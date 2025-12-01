Ổ voi, ổ gà chi chít trên tuyến đường làm gần 1 thập kỷ chưa xong ở Quảng Ngãi

Trong số 90 hộ dân thuộc các phương án bồi thường đã phê duyệt, mới có 56 hộ nhận tiền, còn 34 hộ chưa đồng thuận. Một số diện tích đã bồi thường nhưng người dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng, trong đó hơn 1.182 m² đất ở.