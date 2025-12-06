Hà Nội phá dỡ loạt công trình để làm tuyến đường ‘đắt nhất hành tinh’

Ông Hà Phú Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Láng (trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất) cho biết, cơ bản 51 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sau khi nhận đầy đủ bồi thường và nhà tái định cư. Đáng chú ý, đã có 36 hộ hoàn tất việc bàn giao trước ngày 4/12 với sự hỗ trợ vận chuyển từ phường.