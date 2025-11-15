Tuyến đường hơn 83 tỷ lách giữa hai tòa chung cư ở Hà Nội giờ ra sao?

Sau nhiều năm vướng mắc thủ tục và tranh chấp liên quan phần đất phục vụ dự án, tuyến đường nối từ phố Lạc Trung đến khu vực Minh Khai - được người dân ví von là “đường cong mềm mại”, đang được gấp rút thi công.
Dự án kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai (đoạn từ phố Lạc Trung, qua Chung cư 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu) có tổng mức đầu tư hơn 83 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng mở thêm hướng lưu thông quan trọng cho khu vực Vĩnh Tuy, vốn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.
Tuyến đường dài hơn 400 m chạy qua khoảng không gian giữa hai tòa chung cư 25 Lạc Trung, nối vào ngõ 559 Kim Ngưu và hướng ra phố Minh Khai, với mặt cắt ngang nền rộng 13,5 m.
Trên thực tế, do quỹ đất hạn chế và phải đi qua các khối nhà cao tầng xây dựng từ trước, tuyến đường có nhiều đoạn uốn lượn, tạo nên hình dáng khá đặc biệt. Người dân sống lâu năm tại khu vực mô tả đây là tuyến đường “không giống bất kỳ con đường nội bộ nào của Hà Nội” vì vừa hẹp lại vừa cong, lách qua những khối nhà gần như áp sát.
Nhiều năm qua, dự án không thể triển khai đúng tiến độ vì vướng hơn 1.000 m² đất của một doanh nghiệp trên địa bàn. Đến tháng 9 năm nay, sau khi TAND TP Hà Nội bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 19 hộ dân, dự án mới có cơ sở pháp lý để tiếp tục. Đầu tháng 10, khu đất còn tồn đọng đã được bàn giao cho chính quyền phường Vĩnh Tuy, mở đường cho việc thi công trở lại.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày qua, dọc tuyến dự án, đơn vị thi công huy động máy xúc, xe lu và nhiều loại thiết bị chuyên dụng để san gạt mặt bằng, thi công hệ thống thoát nước và chuẩn bị nền đường.
Toàn bộ 435 m cống mới sẽ được đấu nối với hệ thống hiện hữu trên phố Lạc Trung. Ngoài ra, gần 800 m rãnh thu nước cũng đang được đào mới hai bên tuyến để bảo đảm thoát nước đồng bộ trước khi hoàn thiện mặt đường.
“Ngày trước, chúng tôi sợ nhất là xe cộ chạy qua những khúc cua gấp, sát khu dân cư. Nhưng bây giờ thấy họ làm lại bài bản, lại có rãnh thoát nước và mở rộng lòng đường, tôi hy vọng khi đưa vào sử dụng sẽ an toàn hơn”, anh Hòa, một cư dân sống tại tòa nhà gần lối ra ngõ 559 Kim Ngưu nói.
“Giờ cao điểm, chỉ cần có một vài chiếc ô tô đỗ sai hoặc va quệt nhẹ trên Minh Khai là cả dãy nhà chúng tôi ‘chịu trận’. Có đường mới thì chắc chắn sẽ thông thoáng hơn”, một người dân sinh sống trên phố Minh Khai chia sẻ.
Khi hoàn thiện và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ mở thêm hướng di chuyển quan trọng cho khu vực Minh Khai – Lạc Trung, đồng thời giúp cư dân các chung cư xung quanh có thêm lựa chọn lưu thông thay vì chỉ phụ thuộc vào trục Minh Khai thường xuyên đông đúc.
Theo kế hoạch, dự án kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (đoạn từ phố Lạc Trung qua Chung cư 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu) hoàn thành thi công trước Tết Nguyên đán năm 2026.
