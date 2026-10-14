Hà Nội: Ô tô lao qua rào chắn, rơi xuống hố thi công cáp điện sâu 2m

Theo thông tin từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h40 ngày 14/10.

Thời điểm trên, ô tô con đang đi trên đường Phạm Hùng thì bất ngờ mất kiểm soát, đâm qua hàng rào cảnh báo công trường và rơi xuống hố thi công cáp điện ngầm.

Hiện trường vụ ô tô lọt hố thi công hạ cáp ngầm. (Ảnh: MXH)

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe nằm dưới hố thi công sâu khoảng 2m, phía dưới có hệ thống đường ống chứa dây cáp điện. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ đầu tư và đơn vị thi công phối hợp các lực lượng chức năng huy động xe cẩu chuyên dụng để đưa phương tiện ra khỏi hố thi công, đồng thời tổ chức xử lý hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu, vị trí xảy ra tai nạn thuộc phạm vi thi công hạng mục hạ ngầm cáp điện 110kV trên đường Phạm Hùng, thuộc dự án Cải tạo đường dây 110kV Chèm - Thanh Xuân. Phạm vi thi công kéo dài từ nút giao Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu đến nút giao hầm chui Trung Hòa.

Công trình do Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Liên danh Thăng Long-VIC-CICO-POSECO, do Công ty cổ phần Đầu tư và chuyển giao công nghệ Thăng Long đại diện liên danh.

Theo thông tin được cung cấp, công trình được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp Giấy phép thi công số 405/GPTC-SXD ngày 31/7/2026, với thời gian thi công từ 3/8/2026 đến 31/12/2026. Trước khi xảy ra tai nạn, khu vực công trường đã được bố trí hàng rào và biển cảnh báo giao thông.