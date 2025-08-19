Hà Nội khởi công loạt dự án trọng điểm mừng 80 năm Quốc khánh

(VTC News) -

Sáng 19/8, đồng loạt diễn ra trên cả nước lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Trong tổng số đó, Hà Nội có 9 dự án, chiếm khoảng 4% về số lượng nhưng đóng góp gần 20% tổng mức vốn đầu tư toàn quốc. Con số này không chỉ thể hiện quy mô đầu tư lớn, mà còn khẳng định rõ vai trò đầu tàu phát triển, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước.

Nổi bật trong số đó là dự án cầu Ngọc Hồi - một trong 7 cây cầu lớn qua sông Hồng, tổng vốn hơn 11.800 tỷ đồng và Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội (quy mô gần 200 ha)...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: “Theo quy hoạch chung, Hà Nội sẽ có 19 cầu đường bộ qua sông Hồng đến năm 2045. Cầu Ngọc Hồi là một trong những dự án quan trọng, giúp Thủ đô đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và tiến tới hai con số những năm sau”.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án nâng cao quyết tâm, trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực, vật lực, thi công khẩn trương, khoa học, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, an toàn, đúng tiến độ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại điểm cầu ở xã Phúc Lộc và Phúc Thọ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc được xây dựng tại điểm đầu Km0+000 giao với đường Quốc lộ 32; điểm cuối Km7+773 khớp nối với dự án tuyến giao thông kết nối từ đê Tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc (tỉnh Phú Thọ); Quy mô xây dựng tuyến đường chiều dài là 7,77 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.443 tỷ đồng.

Tại Đại lộ Tây Thăng Long, phường Thượng Cát, sáng cùng ngày cũng diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Dự án đầu tư Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (Silver Lake) là dự án trọng điểm, mang tính chiến lược, đánh dấu bước tiến mới của Thủ đô trên con đường phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Việc khởi công dự án là bước hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Đồng thời, dự án cũng là bước đi thiết thực nhằm thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và HĐND thành phố, góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giám đốc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội Vũ Xuân Hùng cho biết, dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội có quy mô 199,3 ha, với tổng mức đầu tư 7.400 tỷ đồng, là khu công nghệ cao sinh học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại thời điểm hiện nay.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thu hút các dự án công nghệ cao, ưu tiên các lĩnh vực mũi nhọn như: y sinh học và dược phẩm sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ vi sinh và xử lý môi trường, thiết bị và giải pháp sinh học tiên tiến..