Thủ tướng: Khởi công đồng loạt 250 công trình bảo đảm trang trọng, tiết kiệm

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 136 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức vào 9h ngày 19/8.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) là điểm cầu trung tâm của Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. (Ảnh: TTXVN)

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện chính trị quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các đơn vị liên quan chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình sao cho trang trọng, an toàn, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng giao bộ trưởng, thủ tưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, chủ đầu tư/nhà đầu tư chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các sự kiện được giao chủ trì tổ chức, bảo đảm tất cả các khâu chuẩn bị tổ chức sự kiện (nhà rạp, bàn ghế, âm thanh, màn hình led, điện lưới…); phối hợp với VNPT, Viettel kết nối đường truyền; phối hợp với VTV/Đài truyền hình địa phương sản xuất, cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và kịch bản, đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Thủ tướng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình, VNPT, Viettel của tỉnh/thành phố bảo đảm kết nối đường truyền, cung cấp hình ảnh trực tuyến từ các điểm cầu trên địa bàn địa phương với điểm cầu chính Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại TP Hà Nội.

Lãnh đạo các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, nguồn điện, phân luồng tổ chức giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức sự kiện.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Tổng Giám đốc VTV chủ trì cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình buổi lễ gửi Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trong ngày 15/8 để tổng hợp, thống nhất triển khai tại các điểm cầu.

Tổng Giám đốc VTV chủ trì sản xuất chương trình, đạo diễn, tổ chức chương trình theo kịch bản truyền hình trực tiếp và trực tuyến giữa các điểm cầu (khoảng 80 điểm cầu), nhận tín hiệu từ VNPT, Viettel và phát sóng trên VTV.

Thủ tướng giao Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT chủ trì, phối hợp với Viettel chịu trách nhiệm về hạ tầng đường truyền, đảm bảo nối thông đường truyền trước 15h ngày 15/8.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông trước, trong và sau sự kiện đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, ấn tượng, tạo sự lan toả về năng lượng tích cực trong nhân dân để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; đồng thời tạo động lực truyền cảm hứng triển khai kịp thời đúng tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình đang, sẽ thực hiện trong thời gian tới.