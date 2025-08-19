Khánh Hòa, Đắk Lắk đồng loạt khởi công nhiều dự án nghìn tỷ

(VTC News) -

Khánh Hòa khởi công 4 dự án trọng điểm

Sáng 19/8, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (Sun Group) tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang.

Theo báo cáo, dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích 30,4ha. Phần diện tích còn lại khoảng 196ha đang được UBND phường Nam Nha Trang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lễ khởi công dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang.

Khu đô thị hỗn hợp có quy mô gần 230ha, gồm nhà liền kề, biệt thự (23,7ha), nhà ở xã hội (5,9ha), cùng hệ thống trường học, công viên, cây xanh, khu dịch vụ, bãi đỗ xe... Dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu cho khoảng 20.000 người, với tổng vốn đầu tư hơn 17.330 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam nhấn mạnh, lễ khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của 4 dự án lớn mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh và giàu bản sắc. Ông đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tạo hiệu ứng lan tỏa cho sự phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cũng khởi công phân hiệu đào tạo, nghiên cứu UEH Nexus Campus Nha Trang.

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và trường Đại Học Kinh tế TP.HCM

Với định vị là nơi hội tụ học giả và tri thức toàn cầu, dự án UEH Nexus Campus Nha Trang được xây dựng trên khuôn viên rộng 2,1ha thuộc Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, với tổng vốn đầu tư 294 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế với kiến trúc tối ưu, hiện đại, năng động, xanh và bền vững. Quy mô đào tạo 2.000 học viên, 90 chỗ làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhiều khu vực dành cho nghiên cứu, sáng tạo, kết nối cộng đồng, khu ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho 376 học viên. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

Lễ khởi công phân hiệu đào tạo, nghiên cứu UEH Nexus Campus Nha Trang.

Bối cảnh dự án.

Cùng ngày, Khánh Hòa cũng khởi công 2 dự án quan trọng khác gồm: dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải.

Tổng vốn đầu tư cho 4 dự án sẽ khởi công là gần 20.200 tỷ đồng.

Hòa Phát xây dựng nhà máy gang thép gần 84.000 tỷ tại Đắk Lắk

Sáng 19/8, Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 và cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk).

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho biết, dự án cảng Bãi Gốc và Khu liên hợp sản xuất gang thép có tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng giai đoạn từ 2025-2030.

Trong đó, Khu công nghiệp Hòa Tâm – giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất khoảng 491,87ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.188 tỷ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có sông suất 6 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư khoảng 84.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc do Công ty Cổ phần Cảng Bãi Gốc Phú Yên (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) là chủ đầu tư, có quy mô gồm 12 bến cảng, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 220.000 DWT đầy tải, công suất thiết kế 26,7 triệu tấn/năm, với sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Xếp dỡ, lưu trữ và vận tải hàng hóa phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng. Tổng diện tích khoảng 306,91ha (diện tích đất: 83,75ha; Diện tích mặt nước: 223,16 ha). Tổng vốn đầu tư khoảng 16.300 tỷ đồng.

“Các dự án trên khi hoàn thành sẽ nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thép thế giới, đóng góp ngân sách tỉnh 10.000 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho 15.000 lao động trực tiếp tại địa phương và hàng loạt lao động gián tiếp”, ông Trần Đình Long nhấn mạnh.

Cùng ngày, Lễ khởi động Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên do Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G (chủ đầu tư) cũng tổ chức. Dự án được triển khai tại phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), có quy mô hơn 250 ha; tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng; với mục tiêu sẽ tập trung thu hút các ngành công nghiệp kỹ thuật cao.

Phối cảnh các dự án do Tập đoàn Hòa Phát triển khai tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, đây là 3 dự án khẳng định vị thế thu hút đầu tư ngày càng tăng của tỉnh, đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.

Ông Tạ Anh mong tin rằng, các dự án này sẽ góp phần xây dựng một Đắk Lắk phát triển năng động.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương, sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành ở tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân cùng với uy tín, năng lực và tầm nhìn chiến lược của nhà đầu tư, các dự án hôm nay sẽ thành công, góp phần xây dựng một Đắk Lắk phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng" - ông Tuấn nhấn mạnh.