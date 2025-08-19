Hôm nay, sân bay lớn nhất miền Bắc được khởi công

(VTC News) -

Sân bay lớn nhất miền Bắc

Được khởi công vào ngày 19/8, dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) và tuyến đường kết nối Thủ đô Hà Nội có quy mô hơn 1.964 ha, đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 10 sân bay hiện đại nhất thế giới.

Sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Dự án có công suất thiết kế tới 50 triệu hành khách/năm. Đây sẽ là cửa ngõ hàng không mới, chia sẻ áp lực với sân bay Nội Bài (Hà Nội) và mở rộng kết nối quốc tế cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay Gia Bình có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng.

Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) có công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Thời kỳ 2021-2030, cảng được quy hoạch sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 81 vị trí đỗ. Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng sân đỗ tàu bay quanh khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Ngoài ra, nhà ga phục vụ chuyên cơ - nhà ga VIP được quy hoạch khu vực phía Tây Nam nhà ga hành khách, phía Nam khu sân đỗ máy bay chuyên cơ; diện tích khu đất khoảng hơn 5 ha.

Nhà ga hành khách thời kỳ 2021-2030 được quy hoạch phía Đông Bắc nhà ga VIP với công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch khu vực phía Đông nhà ga hành khách, đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; tầm nhìn đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu tấn/năm.

Nhà ga hành khách T2 - sân bay quốc tế Cát Bi

Cũng trong dịp 19/8 này, ACV sẽ khởi công xây dựng nhà ga T2 sân bay Cát Bi (Hải Phòng) với 2 cao trình, tổng diện tích sàn 23.200 m², vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng. Nhà ga được kết nối với vị trí sân đỗ máy bay bằng 4 cầu ống lồng dẫn khách, trong đó có 3 cầu ống code C, một cầu ống đôi để khai thác một máy bay code E hoặc cùng lúc 2 máy bay code C. Sau khi hoàn thành, công suất thiết kế dự kiến đáp ứng 5 triệu lượt khách/năm và có khả năng mở rộng lên 10 triệu lượt khách/năm vào năm 2030.

Nhà ga hành khách T2 - sân bay quốc tế Cát Bi sẽ được khởi công hôm nay. (Ảnh minh họa).

Hiện, lưu lượng hành khách qua nhà ga T1 sân bay Cát Bi đã vượt xa công suất thiết kế ban đầu là 2 triệu lượt khách/năm, đang được nghiên cứu nâng cấp, mở rộng lên 3 triệu lượt khách/năm. Như vậy, dự kiến đến năm 2030, sân bay quốc tế Cát Bi sẽ đáp ứng 13 triệu lượt khách/năm. Song song, sân bay này cũng chú trọng nâng cao năng lực khai thác vận chuyển hàng hóa.

Tháng 11/2024, sân bay Cát Bi đã khởi công nhà ga hàng hóa, với tổng mức đầu tư 724 tỷ đồng, công suất 100.000 tấn hàng hóa/năm và có khả năng mở rộng lên 250.000 tấn hàng hóa/năm, dự kiến đưa vào khai thác tháng 1/2026.

Mở rộng sân bay Cà Mau

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cũng sẽ được khởi công trong ngày 19/8.

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 15.10.2024, với mục tiêu phục vụ khai thác các loại máy bay A320, A321 và tương đương. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn hợp pháp, tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Việc đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Về hạ tầng kỹ thuật, sân đỗ tàu bay thời kỳ 2021 - 2030 được quy hoạch tại phía Nam đường cất hạ cánh, đáp ứng khoảng 4 vị trí đỗ. Đến năm 2050, sân đỗ sẽ được mở rộng ra phía Bắc, đồng bộ với khu hàng không dân dụng mới, đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ, đồng thời có quỹ đất dự trữ mở rộng khi cần thiết.

Nhà ga hành khách hiện hữu sẽ được mở rộng trong giai đoạn đến 2030, đảm bảo công suất phục vụ 1 triệu hành khách/năm. Về hàng hóa, thời kỳ 2021 - 2030 sẽ quy hoạch kho hàng phía Tây nhà ga, gần sân đỗ tàu bay hiện hữu, công suất khoảng 1.000 tấn/năm.

Cảng hàng không Cà Mau được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.