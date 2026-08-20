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Xuất bản ngày 20/08/2026 12:59 PM
Xuất bản ngày 20/08/2026 12:59 PM

Hà Nội di dời tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' tại Đền Bà Kiệu

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Theo kế hoạch, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" tại khuôn viên Đền Bà Kiệu sẽ được di chuyển về Bộ Tư lệnh Thủ đô trước ngày 30/9.

Ngày 20/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn, Giám đốc Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội, xác nhận tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên Di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu sẽ được di chuyển về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Theo Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội, việc di chuyển nhằm thực hiện chủ trương quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần bảo đảm sự hài hòa về cảnh quan, không gian văn hóa - lịch sử Hồ Gươm.

Trên cơ sở nghiên cứu, tham vấn ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai phương án di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên Di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu.

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên Di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu.

Theo kế hoạch, tượng đài sẽ được di chuyển, lắp dựng trước ngày 30/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là câu nói được trích trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. Hình ảnh các chiến sĩ được khắc họa cùng câu nói bất hủ ấy góp phần tôn vinh tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân dân Hà Nội trong cuộc chiến 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu cho cuộc Toàn quốc kháng chiến.

Vị trí đặt tượng đài mới tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo tính trang nghiêm, phù hợp với chức năng tuyên truyền, giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo quản và phát huy giá trị của công trình.

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