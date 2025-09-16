Di dời 59 công trình để xây dựng quảng trường phía đông Hồ Gươm trước 10/10

(VTC News) -

Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết địa phương sắp triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm).

Dự án sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía đông Hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Dự án kết hợp với phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (khu vực nghiên cứu thuộc khu vực TOD nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), giúp tăng khả năng tiếp cận đến khu vực.

Phối cảnh quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm. (Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm)

Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện để giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Tổng diện tích dự kiến khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14 ha, có phạm vi ranh giới phía tây giáp Hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư hiện có, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Dự án nghiên cứu theo hướng tách thành 2 phân kỳ.

Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất trong phạm vi khu đất có diện tích khoảng 21.151 m² để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng) phía đông Hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực này có 59 chủ sử dụng nhà đất gồm 17 tổ chức (ngành điện 7 đơn vị và 10 đơn vị khác) và 42 hộ dân.

Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.

Trong đó, cơ quan chức năng sẽ giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 2 công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2 (phân kỳ 2).

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1…

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, chiếu sáng, cung cấp trang thiết bị đô thị (thùng rác, ghế đá, WC…), hệ thống wifi, camera an ninh cũng sẽ được đầu tư.

Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Phường Hoàn Kiếm cho biết phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, chính quyền có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Cơ quan chức năng cũng sẽ đề xuất chức năng sử dụng đối với không gian ngầm để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Nhân dân như nghiên cứu đề xuất sử dụng đa chức năng công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hạ tầng….

Phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước ngày 10/10.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.