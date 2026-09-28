Hà Nội đề xuất thử nghiệm taxi bay

(VTC News) -

Sáng 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang.

Sở KH&CN cùng Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ xây dựng đề xuất thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phương tiện bay EH-216S tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo Nghị quyết 26/2026 của HĐND Hà Nội. Chương trình dự kiến chia thành 4 giai đoạn, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Cùng với thử nghiệm phương tiện, hai bên đề xuất xây dựng hệ thống quản lý giao thông máy bay không người lái (UTM) và trung tâm điều hành khai thác (OCC). Kết quả sandbox sẽ là cơ sở để nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tầm thấp thương mại phù hợp nếu được đánh giá đạt hiệu quả.

Theo kế hoạch, Công ty Hưng Việt chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn lực công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực để triển khai sandbox từ tháng 10. Doanh nghiệp đồng thời xây dựng hồ sơ đề xuất theo quy định. Việc thử nghiệm thực tế chỉ được triển khai sau khi UBND Hà Nội ban hành quyết định cho phép.

Hai bên cũng dự kiến tổ chức các chương trình đào tạo kỹ thuật vận hành thiết bị bay không người lái, xây dựng trung tâm vận hành và quản lý phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL), nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cùng các quy định về vận hành và an toàn bay.

Hoạt động hợp tác còn hướng tới chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên môn và kiến thức kỹ thuật, từng bước làm chủ công nghệ liên quan đến phương tiện bay và mô hình kinh tế tầm thấp.

Mẫu eVTOL EH-216S. (Ảnh: EHang)

Tại lễ ký kết, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết mô hình thử nghiệm “taxi bay” hiện chưa có tiền lệ. Thành phố kỳ vọng việc nghiên cứu mô hình này có thể tạo thêm động lực kinh tế, thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như dữ liệu, hạ tầng và đào tạo nhân lực, trong đó có kỹ thuật hàng không.

Ông Dũng cho rằng taxi bay có thể góp phần giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Tuy nhiên, trước khi thử nghiệm, các bên phải hoàn tất hồ sơ và thủ tục để thành phố xem xét.

Phó chủ tịch Hà Nội đề nghị Sở KH&CN cùng Công ty Hưng Việt phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc xây dựng đề xuất thí điểm theo cơ chế sandbox, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.