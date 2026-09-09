Hình hài chi tiết khu đô thị sông Hồng đón 1,2 triệu dân tương lai

Về tầng cao, định hướng phổ biến từ 30 đến 45 tầng, trong đó có công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị là tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng. Làng xóm truyền thống dự kiến cao 3 tầng (sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể của từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).