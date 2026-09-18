Hà Nội cấm ô tô đi thẳng từ đường Trung Thư đi Trung Văn giờ cao điểm

(VTC News) -

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn, phường Đại Mỗ.

Theo phương án của Sở Xây dựng, từ 7h ngày 19/9, cấm tất cả các xe ô tô đi thẳng từ đường Trung Thư đi Trung Văn vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

Xe ô tô sẽ rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư - Trung Văn - Tố Hữu và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Tố Hữu để đi Trung Văn.

CSGT được đề nghị hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện. (Ảnh minh hoạ)

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Giao thông theo dõi tình hình tổ chức giao thông tại nút giao và khu vực lân cận, phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT Công an thành phố để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế và các bất cập khác (nếu có).

Phòng Giao thông phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố tổ chức vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bố trí thời gian chu kỳ, pha đèn tín hiệu cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn và các nút giao lân cận trên trục đường Tố Hữu như Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu - Lê Văn Lương.

Phòng Kiểm tra phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực trong quá trình thi công để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Phòng CSGT Công an thành phố được đề nghị hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại nút giao và khu vực lân cận.