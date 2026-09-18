Hà Nội: 5 ngày người dân Tứ Liên sống chật vật trong cảnh ngập lụt

Vừa dùng gậy dò đường, vừa lội qua dòng nước vào nhà, một người dân ở đây cho biết do nước ngập sâu nên không thể nhìn thấy vị trí các miệng cống. Theo người dân này, trước đó, đã có người bị ngã khi di chuyển trong ngõ. “Đi lại trong nước ngập như này không nhìn thấy miệng cống thoát nước ở đâu. Vì thế hôm qua đã có người ngã nên tôi vừa đi vừa phải dò đường bằng gậy. Thực phẩm, đồ dùng phải chuyển từ ngoài vào, còn gia đình thì nấu nướng bằng bếp gas mini suốt 5 ngày nay”, người này nói.