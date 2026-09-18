Hà Nội: 5 ngày người dân Tứ Liên sống chật vật trong cảnh ngập lụt

Đến hôm nay 18/9, ngõ 39 Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) vẫn trong tình trạng ngập lụt. Sau 5 ngày sống trong cảnh nước bao phủ khắp nơi, nhiều hộ dân tại con ngõ này vẫn tiếp tục đối mặt với cảnh mất điện, thiếu nước sạch, việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn.
Nước ngập tràn sâu vào nhà khiến nhiều đồ đạc bị ngâm lâu ngày, hư hỏng. Không gian sống ẩm thấp, ruồi muỗi xuất hiện nhiều, trong khi các con ngõ bị ngập sâu khiến việc di chuyển gần như bị đình trệ.
Vừa dùng gậy dò đường, vừa lội qua dòng nước vào nhà, một người dân ở đây cho biết do nước ngập sâu nên không thể nhìn thấy vị trí các miệng cống. Theo người dân này, trước đó, đã có người bị ngã khi di chuyển trong ngõ. “Đi lại trong nước ngập như này không nhìn thấy miệng cống thoát nước ở đâu. Vì thế hôm qua đã có người ngã nên tôi vừa đi vừa phải dò đường bằng gậy. Thực phẩm, đồ dùng phải chuyển từ ngoài vào, còn gia đình thì nấu nướng bằng bếp gas mini suốt 5 ngày nay”, người này nói.
Bà Vũ Tuyết Lan, một người dân sinh sống tại ngõ 39 Tứ Liên, cho biết gia đình có 3 người, trong đó vợ chồng bà đều đã ngoài 70 tuổi, sống cùng mẹ già 98 tuổi. Chồng bà là bệnh binh nên việc đi lại, mua thực phẩm chủ yếu do bà đảm nhận. “Nhà tôi có người già, chồng lại là bệnh binh nên giờ mỗi khi cần mua đồ ăn, một mình tôi phải lội ra ngoài mang về”, bà Lan than thở.
Theo bà Lan, từ ngày 17/9, mực nước bắt đầu rút nhưng tốc độ rất chậm. Đến nay, nước đã giảm khoảng 20cm, giúp gia đình có thể tiếp cận và sử dụng lại bếp gas. “Tôi vừa lau chùi được bếp gas nên hôm nay gia đình mới có thể nấu nướng. Mấy ngày trước nước ngập cao, phủ kín cả bếp gas, gia đình không thể tự nấu ăn, đành phải ăn bánh mì, bánh giò cho qua bữa”, bà Lan nói.
Nhằm thích ứng với hoàn cảnh ngập lụt nhiều ngày, gia đình bà Lan đã chủ động tích trữ một số loại thuốc thông thường để phòng khi cần sử dụng. Điều khó khăn nhất trong sinh hoạt là do nguồn điện bị cắt dẫn đến các thiết bị trong nhà không thể hoạt động. Trong khi lượng nước sạch dự trữ của gia đình cũng dần cạn. “Không có điện thì tủ lạnh không sử dụng được, đồ ăn trong ngăn mát gần như hư hỏng hết”, bà Lan nói.
Sau 5 ngày, khi nước rút được hơn 20cm, chiếc giường của vợ chồng bà Lan mới “xuất hiện” và có thể sử dụng trở lại.
Trong khu vực ngập, nhiều gia đình phải tận dụng thùng, chậu để hứng nước mưa, đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Anh Vũ Quang Trung, một người dân trong ngõ, cho biết gia đình đang cho thuê phòng trọ nên phải sử dụng máy phát điện để duy trì việc bơm thoát nước. “Mất điện, mất nước thì gần như không có gì để sử dụng. Nhà tôi phải dùng máy phát điện để chạy máy bơm, bơm nước ra ngoài để người thuê nhà có thể giặt giũ... Nước sạch cũng được bơm lên bồn để phục vụ sinh hoạt”, anh Trung nói.
Theo anh Trung, trước đó gia đình đã chủ động lắp hệ thống vách ngăn cao gần 1m so với mặt đường để chống nước tràn. Tuy nhiên, đợt ngập lần này vẫn khiến tầng 1 bị nước bao phủ.
Nước ngập nhiều ngày cũng khiến phương tiện của người dân bị ảnh hưởng. “Xe máy ngâm trong nước mấy ngày như này thì đề hỏng hết, sửa chữa cũng tốn kém không ít”, anh Trung buồn rầu nói.
Mực nước ngập sâu khiến việc đi lại trong ngõ gặp nhiều khó khăn.
Một số người dân phải sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe ôm để đi làm do xe máy không thể dắt ra khỏi khu vực ngập.
“Trẻ con đã sơ tán sang nhà khác để tiện đi học. Giờ ở nhà chỉ còn hai vợ chồng tôi, đến bữa phải mang thực phẩm, gạo sang nhà khác để nấu nhờ”, một người dân chia sẻ.
Theo ghi nhận, đến hôm nay, mực nước tại ngõ 39 Tứ Liên hiện vẫn ở mức khoảng 50-80cm. Tại một số khu vực trũng, nước ngập sâu trong tầng hầm để xe, có nơi gần như phủ kín toàn bộ hầm.
Sau 5 ngày, nước vẫn rút rất chậm. Dù nhiều hộ dân đã quen với tình trạng ngập lụt qua nhiều năm, song việc phải sống trong cảnh mất điện, thiếu nước sạch và ngập sâu kéo dài vẫn khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
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