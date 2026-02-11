Hạ giá ồ ạt, ngành ô tô Trung Quốc thiệt hại 68 tỷ USD

(VTC News) -

Cuộc chiến giá khốc liệt trên thị trường ô tô Trung Quốc đã "thổi bay" hơn 471 tỷ nhân dân tệ (khoảng 68 tỷ USD) doanh thu toàn ngành trong vòng ba năm qua, theo ước tính trong báo cáo nghiên cứu mới công bố.

Cuộc chiến giá cả tái định hình sâu sắc cục diện cạnh tranh tại thị trường ô tô Trung Quốc.

Nghiên cứu do ông Li Yanwei, thành viên Hiệp hội Các nhà phân phối ô tô Trung Quốc, thực hiện, chỉ ra rằng các hãng xe và đại lý đã phải gánh chịu chi phí khổng lồ từ các đợt cắt giảm giá diễn ra trong giai đoạn 2023 - 2025.

Ông Li ước tính tổng thiệt hại bằng cách áp mức giảm giá so với giá bán lẻ xe vào tháng 1/2023, sau đó nhân với sản lượng tiêu thụ trong ba năm.

Kết quả, giá bán trung bình của ô tô tại Trung Quốc đã giảm 11%, từ 217.000 nhân dân tệ/xe năm 2023 xuống còn 194.000 nhân dân tệ vào năm 2025.

"Cuộc chiến giá cả rõ ràng không chỉ là chiến dịch marketing ngắn hạn", ông Li nhận định. "Nó đã tái định hình sâu sắc cục diện cạnh tranh của toàn ngành".

Sự cạnh tranh mang tính "ăn miếng trả miếng" này đã dẫn tới các biện pháp siết chặt quản lý của Trung Quốc vào tháng 6 năm ngoái, khi cơ quan chức năng triệu tập các hãng xe, cảnh báo về việc giảm giá quá mức và tình trạng chậm thanh toán cho nhà cung ứng.

Theo nghiên cứu của ông Li, các biện pháp quản lý phần nào hạ nhiệt cuộc chiến giảm giá, giúp ngành ô tô giữ lại được khoảng 20 tỷ nhân dân tệ doanh thu trong nửa cuối năm 2025 - so với kịch bản tiếp diễn như nửa đầu năm.

Các nhà phân tích của tập đoàn tài chính Citi cho rằng sẽ khó xảy ra "những đợt giảm giá mạnh mới" trong năm 2026, do người tiêu dùng ngày càng kém nhạy cảm với giá, chi phí nguyên vật liệu tăng cao và các biện pháp nhằm hạn chế cạnh tranh thiếu bền vững.

"Những yếu tố này, kết hợp với làn sóng ra mắt sản phẩm mới dày đặc, nhiều khả năng sẽ thúc đẩy quá trình tái cơ cấu và sàng lọc trong ngành", Citi nhận định trong một báo cáo công bố tháng trước.

Dù vậy, các hãng xe vẫn tìm cách giảm giá theo hướng khác. Tháng 1, Tesla lần đầu tiên tung ra chương trình tài chính 0% lãi suất trong 5 năm cho khách hàng Trung Quốc mua mẫu Model Y L - dòng xe bán chạy nhất của hãng.

Một số thương hiệu Trung Quốc như Zeekr, Li Auto hay Aito (được Huawei hậu thuẫn) cũng cam kết sẽ bồi hoàn cho khách hàng khi các ưu đãi thuế chính thức chấm dứt vào năm 2026.

Trong khi đó, BYD lựa chọn chiến lược khác: nâng cấp một số mẫu xe hiện có với tầm hoạt động pin dài hơn và nhiều trang bị cao cấp hơn, nhưng vẫn giữ nguyên mức giá bán.