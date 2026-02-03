Trung Quốc cấm sử dụng tay nắm cửa điện tử sau các vụ tai nạn chết người

(VTC News) -

Trung Quốc yêu cầu tất cả xe điện bán tại nước này phải trang bị tay nắm cửa cơ khí ở cả bên trong và bên ngoài. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, các mẫu xe đã được phê duyệt và sắp ra mắt sẽ có thời gian chuyển đổi đến tháng 1/2029.

Trung Quốc siết chặt quy định thiết kế tay nắm cửa xe điện. (Ảnh: Getty Images)

Tay nắm cửa điện tử từng được phổ biến bởi Tesla Model S, sau đó nhanh chóng lan rộng trong ngành ôtô nhờ thiết kế hiện đại, liền mạch. Tuy nhiên, một số vụ tai nạn gây chết người, trong đó có trường hợp nạn nhân bị mắc kẹt trong xe, làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của loại tay nắm này.

Theo Bloomberg, quy định mới của Trung Quốc đưa ra yêu cầu rất chi tiết. Tay nắm cửa bên ngoài phải có phần hõm để đặt tay với kích thước tối thiểu 60 x 20 mm, nhằm đảm bảo lực lượng cứu hộ có thể nắm và kéo bằng tay sau tai nạn. Bên trong xe, cơ cấu mở cửa phải có ký hiệu hướng dẫn rõ ràng, kích thước tối thiểu 1 x 0,7 cm.

Ngoài ra, tay nắm cửa phải được lắp đặt ở vị trí cố định, dễ nhận biết. Các hãng xe cũng không được phép chỉ dựa vào hệ thống điện tử, kể cả khi có pin dự phòng hoặc dây kéo cơ khí.

Quy định mới có thể tác động lớn tới ngành xe điện. Khoảng 60% trong số 100 mẫu xe năng lượng mới bán chạy nhất tại Trung Quốc được cho là sử dụng tay nắm cửa ẩn, đặc biệt trên các dòng xe cao cấp.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm Tesla Model 3, Model Y, BMW iX3 bản dành cho Trung Quốc, cùng nhiều mẫu xe của Nio, Li Auto, Xpeng và Xiaomi.

Một số hãng đã sớm thay đổi thiết kế. Các mẫu xe mới của Geely và BYD đã quay lại sử dụng tay nắm cửa truyền thống. Tesla cũng cho biết đang phát triển giải pháp thay thế.

Tuy nhiên, chi phí thiết kế lại có thể rất lớn. Theo nguồn tin trong ngành, việc nâng cấp hệ thống cửa để đáp ứng tiêu chuẩn mới có thể tốn hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 374 tỷ đồng) cho mỗi mẫu xe.

Các chuyên gia cho rằng quy định của Trung Quốc có thể tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn cầu. Để tránh phải sản xuất linh kiện khác nhau cho từng thị trường, nhiều hãng xe có thể chuyển sang một thiết kế tay nắm cửa thống nhất.

Việc tiêu chuẩn hóa này giúp giảm chi phí sản xuất và đơn giản hóa quá trình phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi là quy định mới không áp dụng với xe động cơ đốt trong, dù nhiều mẫu xe xăng cũng sử dụng tay nắm cửa điện.

Hầu hết xe điện dùng pin 12V để vận hành khóa cửa và tay nắm cửa điện, về cơ bản không khác nhiều so với xe chạy xăng. Tuy nhiên, theo luật mới, xe xăng vẫn có thể tiếp tục sử dụng loại tay nắm này.

Ví dụ, Infiniti QX80 sử dụng tay nắm cửa bật ra bằng điện. Nếu pin hỏng trong tai nạn nghiêm trọng, tay nắm này về lý thuyết cũng có thể không hoạt động.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng quyết định của Trung Quốc có thể tạo tiền lệ quan trọng. Hiện Tesla đang đối mặt với cuộc điều tra về hệ thống cửa tại Mỹ, trong khi cơ quan quản lý châu Âu cũng bắt đầu xem xét các hạn chế tương tự.