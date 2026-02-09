Lý do Toyota bổ nhiệm giám đốc tài chính làm CEO mới

(VTC News) -

Toyota công bố CEO mới. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, việc Toyota thay đổi CEO diễn ra trong bối cảnh các hãng xe toàn cầu đang phải đối mặt với thị trường đầy biến động và hãng xe Nhật Bản được đánh giá là đã xoay xở tốt hơn phần lớn các đối thủ.

Toyota thông báo chấm dứt nhiệm kỳ của CEO Koji Sato sau ba năm nắm quyền, khoảng thời gian tương đối ngắn đối với một CEO do chính Chủ tịch Toyota Akio Toyoda lựa chọn. Người sẽ tiếp quản vị trí này từ ngày 1/4 là ông Kenta Kon, Giám đốc Tài chính, đồng thời là cộng sự thân cận và cựu thư ký của ông Toyoda.

Ông Kon là người gắn bó lâu năm với Toyota, thăng tiến từ các vị trí trong bộ phận kế toán và tài chính. Ông cũng tham gia điều hành một số mảng kinh doanh ngoài lĩnh vực sản xuất ô tô cốt lõi.

CEO sắp mãn nhiệm của Toyota Motor, ông Koji Sato (trái), và người kế nhiệm Kenta Kon. (Ảnh: Reuters)

Ông là thành viên hội đồng quản trị của Woven by Toyota, đơn vị công nghệ tập trung vào phần mềm với nhiệm vụ tìm kiếm các nguồn doanh thu mới ngoài việc bán xe.

Tại buổi họp báo công bố các thay đổi nhân sự, ông Kon được hỏi: "Nếu ông Toyoda là người đam mê xe cộ và ông Sato dành trọn tâm huyết cho việc tạo ra những chiếc xe, thì ông là kiểu lãnh đạo như thế nào?"

Ông Kon trả lời: "Tôi cũng thích xe hơi, nhưng hiện tại tôi là một người làm tài chính. Tôi đặc biệt chú trọng đến yếu tố tiền bạc và khả năng sinh lời, để đảm bảo xe được thiết kế, chế tạo và sản xuất đúng cách, cũng như có đủ nguồn lực đầu tư cho những việc đó".

Giới phân tích bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định này, bởi trong thời gian ông Sato lãnh đạo, Toyota đã đạt được những kết quả khá tích cực khi vượt qua hàng loạt thách thức chung của ngành ô tô toàn cầu, như sự trỗi dậy của các đối thủ Trung Quốc, quá trình chuyển đổi tốn kém sang xe điện và triển vọng thương mại ngày càng phức tạp do các chính sách thuế của Mỹ.

"Điều này không nằm trong dự đoán, xét đến những thành công mà Toyota đã đạt được và ba năm cũng không phải là một nhiệm kỳ dài đối với một CEO của Toyota", ông David Whiston, chuyên gia phân tích ngành ô tô của Morningstar, nhận định.

Theo công bố của công ty, ông Sato sẽ chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch và vai trò mới được thành lập là Giám đốc Công nghiệp.

Ông Whiston cho rằng thành công của Toyota phần lớn đến từ chiến lược điện hóa tập trung vào công nghệ hybrid, lĩnh vực mà hãng đang dẫn đầu thị trường, thay vì theo đuổi một cách toàn diện xe điện chạy pin.

Toyota đang dẫn đầu với dòng xe hybrid.

Việc lựa chọn lãnh đạo có nền tảng tài chính thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh ông Toyoda từ lâu luôn nhấn mạnh vai trò của phát triển sản phẩm và việc tạo ra những chiếc xe hấp dẫn hơn.

Khi ông Sato tiếp quản vị trí CEO cách đây ba năm, ông Toyoda từng ca ngợi vị kỹ sư kiêm cựu lãnh đạo Lexus này là một người thực sự đam mê xe cộ, đủ khả năng dẫn dắt Toyota bước sang những lĩnh vực di chuyển mới.

Theo ông Jeffrey Liker, tác giả của nhiều cuốn sách về Toyota, việc bổ nhiệm ông Kon cho thấy Toyota muốn tập trung mạnh hơn vào các yếu tố tài chính, trong bối cảnh áp lực từ thuế quan và làn sóng xe xuất khẩu từ Trung Quốc đang ảnh hưởng đến một số thị trường trọng điểm của hãng.

Toyota vẫn là hãng xe có lợi nhuận cao nhất thế giới, song công ty cho biết các mức thuế được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành năm ngoái sẽ khiến hãng chịu tổn thất khoảng 9 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3.

Ngày 6/2, Toyota đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm thêm gần 12%, lên 3,8 nghìn tỷ yên (tương đương 24,2 tỷ USD), nhờ đồng yên suy yếu và các biện pháp cắt giảm chi phí.