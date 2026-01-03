5 tuyên bố của Elon Musk về Tesla trong năm 2025 không thành hiện thực

(VTC News) -

Tỷ phú Elon Musk kỳ vọng 2025 là năm bùng nổ của Tesla, với tăng trưởng mạnh mẽ, xe tự lái phổ cập và robot hình người đi vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, một năm qua đi, nhiều dự đoán quan trọng của CEO Tesla không thành hiện thực.

Tỷ phú Elon Musk phát biểu trong một chương trình giới thiệu về dự án Tesla. (Ảnh: Reuters)

Doanh số xe điện không tăng 20 - 30%

2024 là năm đầu tiên Tesla chứng kiến ​​lượng xe điện giao hàng giảm trong một thập kỷ. Cuối năm đó, tỷ phú Elon Musk khẳng định Tesla sẽ quay lại đà tăng trưởng trong năm 2025, với mức tăng doanh số xe điện từ 20 - 30%.

Ngay cả trong những tháng đầu năm 2025, hãng vẫn nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu “tăng trưởng trở lại”. Tuy nhiên, thực tế diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

Ước tính mới nhất của Tesla trong quý IV, tổng lượng xe giao trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 1,64 triệu chiếc. Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh số Tesla sụt giảm, dù thị trường xe điện toàn cầu vẫn tăng trưởng khoảng 25%.

Robotaxi không phủ sóng 50% dân số Mỹ

Tỷ phú Elon Musk mô tả chương trình robotaxi bằng những mục tiêu rất tham vọng. Tháng 7/2025, ông cho rằng dịch vụ gọi xe tự hành của Tesla có thể phục vụ “khoảng một nửa dân số Mỹ” vào cuối năm. Trước đó, ông còn tuyên bố Tesla sẽ có hơn một triệu robotaxi hoạt động trong năm 2025.

Vị CEO đưa ra những dự đoán này khi nắm rõ hiệu suất của Tesla hơn bất kỳ ai khác, thế nhưng, tất cả đã không trở thành sự thật. Suốt năm qua, vị tỷ phú liên tục điều chỉnh giảm quy mô robotaxi.

Tháng 10, ông nói Tesla sẽ triển khai khoảng 500 robotaxi tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ). Một tháng sau đó, con số này hạ xuống còn khoảng 60.

Thực tế, đội xe robotaxi của Tesla tại nhà máy ở Austin hiện chỉ gồm khoảng 30 chiếc. Phần lớn số xe này không hoạt động thường xuyên và vẫn cần nhân viên giám sát an toàn ngồi trong xe.

Chương trình “gây choáng” không diễn ra

Mùa hè năm 2025, Elon Musk hé lộ trên mạng xã hội X về một “buổi trình diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay” diễn ra vào cuối năm. Tuy nhiên, dù đã sang năm mới nhưng buổi trình diễn này vẫn chưa diễn ra.

Theo các thông tin sau đó, buổi trình diễn được cho là liên quan đến mẫu Roadster mới của Tesla, dự án bị trì hoãn liên tục trong suốt 5 năm qua. Gần đây, ông Musk cho biết buổi trình diễn có thể được dời sang tháng 4/2026.

Đây không phải lần đầu CEO Tesla đưa ra những tuyên bố "gây choáng" nhưng không được hiện thực hóa, tương tự như lời hứa về chuyến lái xe tự hành xuyên nước Mỹ được đưa ra từ nhiều năm trước. Đáng chú ý, dự án này chỉ liên quan đến một buổi trình diễn thử nghiệm, song Tesla vẫn không thể thực hiện dù có nhiều tháng chuẩn bị.

Tesla Semi tiếp tục trễ hẹn

Chương trình xe tải điện Tesla Semi cũng là một trong những dự án chậm tiến độ nhất của hãng. Tesla từng công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất Semi trong năm 2025.

Tuy nhiên, hãng xác nhận việc sản xuất hàng loạt mẫu xe này tiếp tục bị lùi sang năm 2026. Theo kế hoạch mới nhất, Tesla Semi có thể được sản xuất vào đầu năm nay. Dù vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra hoài nghi, bởi mẫu xe này ban đầu được hứa hẹn ra mắt từ năm 2019.

“Đội quân” robot Optimus vẫn chỉ nằm trên giấy

Robot hình người Optimus của Tesla. (Ảnh: Reuters)

Elon Musk từng đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ có “hàng nghìn” robot hình người Optimus làm việc trong các nhà máy của Tesla. Ông thậm chí còn đề cập đến kế hoạch sản xuất từ 5.000 đến 10.000 robot Optimus.

Tuy nhiên, đến nay không có bằng chứng cho thấy Tesla đã sản xuất được số lượng lớn robot hình người này. Các báo cáo từ chuỗi cung ứng cho biết chương trình đang bị trì hoãn, trong khi Tesla vẫn chưa công bố phiên bản Optimus mới.

Những màn trình diễn gần đây cho thấy robot Optimus mới chỉ thực hiện được các nhiệm vụ rất đơn giản và vẫn phải dựa vào điều khiển từ xa với mức độ thành công còn hạn chế.