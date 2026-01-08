(VTC News) -

Tại CES 2026, Mercedes-Benz ra mắt hệ thống MB.DRIVE ASSIST PRO, đưa công nghệ tự lái cấp độ 2++ vào môi trường đô thị tại Mỹ. Hệ thống mới cho phép xe tự xử lý các giao lộ phức tạp và tương tác an toàn với người đi bộ ngay trên phố đông.

Cấu hình phần cứng vượt trội từ NVIDIA

Trong khi Tesla kiên trì với triết lý “Tesla Vision” chỉ dựa hoàn toàn vào camera, Mercedes-Benz lại lựa chọn hướng đi đa cảm biến để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hãng trang bị cho dòng CLA thế hệ mới tới 30 cảm biến, bao gồm 10 camera độ phân giải cao, 5 radar và 12 cảm biến siêu âm.

Hệ thống MB.DRIVE ASSIST PRO sử dụng 30 cảm biến và chip NVIDIA công suất 508 TOPS để xử lý giao thông thành phố.

Việc sử dụng thêm radar giúp xe nhận diện vật thể tốt hơn trong điều kiện thời tiết xấu như mưa hay sương mù, điều mà hệ thống thuần camera của Tesla thường gặp khó khăn.

Toàn bộ dữ liệu khổng lồ này được xử lý bởi bộ não NVIDIA DRIVE AV tích hợp sâu vào hệ điều hành MB.OS.

Với năng lực tính toán lên tới 508 TOPS (tương đương 508 nghìn tỷ phép tính mỗi giây), hệ thống sử dụng kiến trúc xử lý song song để đảm bảo xe luôn vận hành trong các thông số an toàn nghiêm ngặt.

Sự hợp tác với NVIDIA giúp Mercedes có nền tảng AI mạnh mẽ, đối trọng sòng phẳng với chip FSD tự phát triển của hãng xe điện Mỹ.

Chiến lược giá và cam kết pháp lý khác biệt

Mercedes-Benz cũng gây sức ép lên đối thủ bằng chính sách giá thuê bao cực kỳ cạnh tranh. Gói dịch vụ này có mức phí 3.950 USD cho 3 năm sử dụng tại Mỹ, tương đương khoảng 98 triệu đồng.

Mức giá này chỉ bằng khoảng một nửa so với chi phí mua trọn gói 8.000 USD hoặc thuê bao hàng tháng của gói FSD từ Tesla. Cách tiếp cận này giúp công nghệ tự lái cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng xe sang truyền thống.

Giao diện tự lái FSD của Tesla, hệ thống dựa hoàn toàn vào camera để nhận diện vật thể và xây dựng môi trường ảo. (Nguồn; Tesla)

Tuy nhiên, yếu tố giúp Mercedes-Benz thực sự tạo nên khác biệt chính là khía cạnh pháp lý. Hãng xe Đức duy trì quan điểm sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm khi các hệ thống tự hành của mình đang hoạt động.

Đây là một cam kết mạnh mẽ mà Tesla chưa từng đưa ra, bởi hãng xe của Elon Musk vẫn luôn yêu cầu tài xế phải chịu trách nhiệm hoàn toàn ngay cả khi đang bật chế độ tự lái. Điều này giúp Mercedes xóa tan rào cản tâm lý lớn nhất về lòng tin khách hàng.

Dự kiến, Mercedes-Benz CLA thế hệ mới sẽ là dòng xe đầu tiên đưa công nghệ này lăn bánh thực tế tại Mỹ trong Quý I năm nay.

Sự xuất hiện của MB.DRIVE ASSIST PRO không chỉ thúc đẩy cuộc cạnh tranh về giá mà còn đặt ra những tiêu chuẩn mới về an toàn và trách nhiệm trong kỷ nguyên xe thông minh toàn cầu.