Xe Tesla ra mắt Trung Quốc gần 1 tháng đã phải giảm giá

(VTC News) -

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi ra mắt, Tesla Trung Quốc bất ngờ giảm giá mẫu xe Model 3 Long Range RWD thêm 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng). Giá mới của mẫu xe này là 259.500 Nhân dân tệ (khoảng 890 triệu đồng), được cập nhật trên trang web chính thức của Tesla và có hiệu lực ngay lập tức. Bên cạnh đó, cả bốn phiên bản của Model 3 đều được cho là đã nhận được nâng cấp về quãng đường di chuyển.

Mức giá mới của mẫu xe Model 3 Long Range RWD được cập nhật trên website chính thức của Tesla tại Trung Quốc. (Ảnh: Chụp màn hình)

Động thái giảm giá này diễn ra không lâu sau khi Tesla giới thiệu mẫu Model Y L vào ngày 19/8 tại thị trường Trung Quốc, với giá khởi điểm 339.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng). Một nguồn tin nội bộ từ Tesla Trung Quốc chia sẻ với tờ National Business Daily (NBD) rằng "xét về cấu hình hiện tại, mức giá này vẫn rất hấp dẫn".

Theo NBD, Tesla đang phải đối mặt với một thị trường xe điện ngày càng thách thức tại Trung Quốc. Dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA) cho thấy doanh số từ nhà máy Gigafactory Thượng Hải đang có dấu hiệu chậm lại.

Cụ thể, trong tháng 7, doanh số đạt 67.000 xe, giảm 8,4% so với 74.000 xe bán ra cùng kỳ năm 2024. Con số này cũng thấp hơn 5,2% so với 71.000 xe bán được trong tháng 6. Tính lũy kế từ tháng 1 đến tháng 7, tổng doanh số của Tesla tại Trung Quốc đạt khoảng 432.000 xe, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2024 (500.000 xe).

Một cửa hàng của Tesla tại Trung Quốc. (Ảnh: NBD)

Trước những áp lực này, Tesla đang tích cực tung ra các sản phẩm mới và điều chỉnh giá chiến lược. Ngoài các mẫu xe vừa ra mắt, hãng cũng chuẩn bị giới thiệu một phiên bản Model Y "giá cả phải chăng" hơn. Trong buổi báo cáo tài chính quý 2 năm nay, CEO Elon Musk từng tuyên bố mẫu "xe giá cả phải chăng" dự kiến ra mắt vào cuối năm nay sẽ là một phiên bản mới của Model Y. Vị tỷ phú này kỳ vọng việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2025.