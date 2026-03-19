Giang hồ Mạnh 'gỗ' lĩnh 10 năm tù, 2 trong 4 cựu cán bộ kiểm lâm lĩnh án treo

Chiều 19/3, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 10 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ" liên quan tới Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, một giang hồ cộm cán xứ Thanh) và 4 cựu cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Phiên tòa xử Mạnh "gỗ" và đồng phạm trước đó được mở ngày 5/2, tuy nhiên sau đó hoãn do vắng bị cáo Nguyễn Hữu Hải và được mở lại ngày 18/3.

Quang cảnh phiên xét xử Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") được mở hôm 5/2. (Ảnh: Thành Nam)

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, để thực hiện trót lọt các xe ô tô chở gỗ không đúng quy định, từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2025, Lê Đình Trình (SN 1981; ngụ xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Ngọc Đợi (SN 1972, ngụ xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Quang Vĩnh (SN 1983, ngụ xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã thống nhất đưa cho Nguyễn Văn Mai (thông qua Trần Văn Quang, SN 1991, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhiều lần, tổng số tiền 3,074 tỷ đồng để Mạnh "gỗ" đưa cho các đơn vị chức năng nhằm mục đích cho 66 chuyến xe ô tô chở gỗ lậu của Trình, Đợi, Vĩnh không bị lực lượng kiểm lâm xử lý.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2023, Nguyễn Văn Mạnh (tức Mạnh "quạ"; SN 1978, quê xã Hồ Vương, huyện ngụ xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi đưa hối lộ cho lực lượng kiểm lâm 2 lần với tổng số tiền 12 triệu đồng để lực lượng kiểm lâm "lơ" cho 2 xe chở gốc cây samu qua trạm không bị kiểm tra.

Đối với trùm giang hồ Mạnh "gỗ", cáo trạng xác định, bị cáo này có hành vi nhận tiền nhiều lần, với tổng số tiền 3,092 tỉ đồng (gồm của Lê Đình Trình, Lê Quang Vinh, Vũ Ngọc Đợi, thông qua Trần Văn Quang 3,074 tỷ đồng, của người đàn ông tên Dũng 18 triệu đồng) để đưa cho các lực lượng chức năng, bảo đảm các xe ô tô chở gỗ của Trình, Đợi, Vĩnh. Trừ đi số tiền đã đưa hối lộ 36,5 triệu đồng, Mạnh "gỗ" hưởng lợi 3 tỷ đồng.

Mạnh "gỗ" thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. (/Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Về hành vi nhận hối lộ, cáo trạng cho thấy Phạm Văn Biên (SN 1978; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lương Sơn, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân) lợi dụng chức vụ của mình đã nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền 27,5 triệu đồng từ Nguyễn Văn Mai (thông qua Trần Văn Quang).

Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974; ngụ phường Hạc Thành), cựu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, đã lợi dụng chức vụ của mình, trực tiếp nhận của Mạnh "gỗ" 3 lần tiền (mỗi lần 2 triệu đồng với tổng số tiền 6 triệu đồng). Nguyễn Hữu Hải (SN 1980; ngụ phường Hạc Thành) và Dương Đình Sơn (SN 1979; ngụ xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), cựu cán bộ kiểm lâm, đã nhận hối lộ của Nguyễn Văn Mạnh 2 lần với số tiền 12 triệu đồng.

Bốn cựu cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa nhận tổng cộng 36,5 triệu đồng để 66 chuyến ô tô chở gỗ lậu qua trạm không bị kiểm tra, xử lý.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") 10 năm tù, Trần Văn Quang 9 năm tù về tội "Môi giới hối lộ"; Nguyễn Hữu Hậu, Phạm Văn Biên cùng 2 năm 3 tháng; Nguyễn Hữu Hải, Đình Sơn cùng 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội "Nhận hối lộ".

Về tội "Đưa hối lộ", Lê Đình Trình lĩnh 13 năm 6 tháng tù, Vũ Ngọc Đợi 13 năm 6 tháng (cộng 8 tháng án cũ, tổng cộng 14 năm 2 tháng); Lê Quang Vĩnh 12 năm, Nguyễn Văn Mạnh 2 năm 3 tháng.

Tại Thanh Hóa, Mạnh "gỗ" được xem là dân anh chị có số má, sánh ngang với trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" nhưng lại sống khá kín tiếng, không ồn ào, khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội như Vi "ngộ", Tuấn "thần đèn" hay Thu "vệ sĩ". Ngoài 10 năm tù về tội "Môi giới hối lộ", Mạnh "gỗ" cũng liên quan tới vụ án của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") - một trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa bị tuyên phạt 3 năm, 6 tháng tù với 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Trốn thuế".