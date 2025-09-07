Khởi tố Mạnh 'gỗ' và nhiều cựu kiểm lâm về hành vi đưa, môi giới và nhận hối lộ

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 7/9, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người có hành vi “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” gồm Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ", SN 1974); Trần Văn Quang (SN 1991) trú phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hoá); Lê Đình Trình (SN 1981, trú xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Ngọc Đợi, (SN 1972, trú xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lê Quang Vinh (SN 1983, trú xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, trú xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974, trú Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Hữu Hải (SN 1980, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Phạm Văn Biên (SN 1978, trú xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Dương Đình Sơn (SN 1979, trú xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá).

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") và những người liên quan bị khởi tố về hành vi đưa, môi giới và nhận hối lộ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, đầu năm 2023, nhóm người gồm Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam).

Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, những người trên đến gặp Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") nhờ lo lót đưa hối lộ tiền cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.

Để thực hiện hành vi đưa tiền cho cán bộ Kiểm lâm, Nguyễn Văn Mai thống nhất với Lê Đình Trình liên lạc với cháu của Mai là Trần Văn Quang để thông báo ngày, giờ xe gỗ của Trình đi qua trạm của Kiểm lâm và quy định mức tiền lo lót cho các xe gỗ. Quá trình nhờ lo lót, Trình chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Mai chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành thuộc hạt Thường Xuân) để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm Kiểm lâm.

Ngoài ra, quá trình hoạt động buôn bán lâm sản để tránh bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra, Nguyễn Văn Mai còn gặp gỡ liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm này Hậu đang giữ chức vụ Hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa) đặt vấn đề về việc Mai sẽ có các xe gỗ của mình và người quen đi qua trạm nhờ Hậu tạo điều kiện không kiểm tra mà cho qua trạm.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang lấy lời khai của Mạnh "gỗ". (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Sau đó, Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm này đang giữ chức vụ Trạm trưởng trạm Kiểm Lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe hàng nào mà Mai thông báo thì cho đi qua mà không cần phải kiểm tra theo quy định.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Mạnh, làm nghề vận chuyển lâm sản cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.