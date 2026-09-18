Giang hồ cộm cán 'Đức Cộng' bị bắt

(VTC News) -

Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (45 tuổi, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số vật chứng liên quan.

Nguyễn Minh Đức (Đức Cộng) bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan công an, trong quá khứ, Đức từng cầm đầu băng nhóm được gọi là “Đức Cộng” và bị lực lượng chức năng đấu tranh, triệt xóa, khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”. Người này có 8 tiền án và 1 tiền sự liên quan các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Trên mạng xã hội, Đức thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và TikTok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải, livestream nhiều nội dung liên quan quá khứ vi phạm pháp luật, đồng thời có những phát ngôn gây chú ý.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, hoạt động trên mạng xã hội giúp Đức xây dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, thu hút người theo dõi và tăng tương tác để phục vụ hoạt động bán hàng, kiếm tiền từ nền tảng. Ba tài khoản này hiện có tổng cộng hơn 115.000 lượt theo dõi.

Công an tỉnh Ninh Bình đánh giá việc Đức thường xuyên đăng tải những nội dung trên không gian mạng có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, Đức được xác định có nhiều mối quan hệ phức tạp với những người liên quan ma túy trên địa bàn.

Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi của Đức.

Ngày 16/9, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý.