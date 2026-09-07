Vụ giang hồ mạng Sáng 'Con': Bắt giữ 740 người, thu hơn 103kg ma túy

(VTC News) -

Ngày 7/9, tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), Bộ Công an tổ chức công bố thư khen và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Trong đó, chuyên án 291T được C04 xác lập sau khi phát hiện Nguyễn Hoàng Giang (29 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) tham gia đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào và châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, đường dây này hoạt động có tổ chức, sử dụng mạng xã hội mã hóa, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc. Việc giao nhận ma túy được chia nhỏ qua nhiều khâu, nhiều địa bàn; tiền mua bán cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 23/3, C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 291T, phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an 9 tỉnh, thành phố đấu tranh.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định đường dây có hàng trăm người liên quan, được tổ chức thành nhiều lớp, từ đại lý phân phối, người vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa đến nhóm vận chuyển, tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Ngày 31/5, gần 350 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 19 mũi đồng loạt triển khai phá án. Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 người tại Hưng Yên, thu giữ 71kg ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, công an các địa phương đồng loạt khống chế, bắt giữ, khám xét thêm 264 người, thu 20,1kg ma túy tổng hợp, 5 ô tô và 741 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng vụ án, đến nay cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 740 người, thu hơn 103kg ma túy tổng hợp, 5,75ml etomidate, 741 triệu đồng, 9 ô tô cùng nhiều tài sản khác.

Tang vật vụ án.

C04 và cơ quan điều tra công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can theo 8 nhóm tội danh; xử lý hành chính và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với nhiều trường hợp khác.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khi mở rộng chuyên án, cơ quan công an làm rõ Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, ở Thanh Hóa), còn được biết đến với tên “Sáng Con”, là người cầm đầu một nhóm giang hồ mạng. Theo tài liệu, Sáng cùng những người liên quan bị làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.