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Xuất bản ngày 07/09/2026 11:51 AM
Xuất bản ngày 07/09/2026 11:51 AM

Giang hồ mạng Sáng 'Con' bị bắt

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Cao Ngọc Sáng, còn được biết đến với biệt danh Sáng "Con", là một TikToker chuyên sản xuất các video, clip về mối quan hệ ngầm, giang hồ vừa bị C04 bắt giữ.

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đơn vị phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, biệt danh Sáng “Con”, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cao Ngọc Sáng, còn được biết đến với biệt danh Sáng “Con”, là một TikToker chuyên sản xuất các video, clip về mối quan hệ ngầm, giang hồ.

Đối tượng Cao Ngọc Sáng. (Ảnh: C04)

Đối tượng Cao Ngọc Sáng. (Ảnh: C04)

Theo thông tin ban đầu, sau khi Cao Ngọc Sáng bị bắt giữ, vụ việc được chuyển Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Cao Ngọc Sáng và 5 bị can khác để điều tra về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can.

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