Bắt giang hồ mạng 'Tế điên Nam Định'

(VTC News) -

Sáng 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Nam Định bắt giữ Nguyễn Văn Thùy (SN 1976, biệt danh “Tế điên”), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Thùy bị bắt để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, qua điều tra, xác minh, Nguyễn Văn Thùy có quá trình vi phạm pháp luật kéo dài. Từ năm 1988 đến năm 2020, người này có 8 tiền án, tiền sự về các tội danh như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí thô sơ.

Thùy từng chấp hành án tại các trại giam thuộc Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Trong đó, người này từng chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an từ ngày 20/1/1996 đến 12/7/1997.

Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Thùy thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook “Tế Điên Official” để đăng tải video, livestream kể về thời gian chấp hành án tại các cơ sở giam giữ.

Đáng chú ý, trong một phiên livestream kéo dài hơn 1 giờ 20 phút vào ngày 11/7/2022, Thùy kể về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh với nhiều nội dung mà cơ quan chức năng xác định là xuyên tạc, sai sự thật.

Phiên livestream này sau đó thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Theo thống kê đến ngày 16/4/2023, nội dung đã có khoảng 37.900 lượt xem cùng hơn 1.000 lượt bình luận, lượt thích, thả tim và chia sẻ.

Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan để kiểm tra những nội dung Thùy đăng tải.

Kết quả xác minh cho thấy các thông tin Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là bịa đặt, sai sự thật; đồng thời xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo và Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh.

Theo cơ quan công an, những nội dung này còn tạo dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan chức năng và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, Nguyễn Văn Thùy vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Cơ quan công an xác định việc đăng tải những nội dung này nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy về tội danh nêu trên.

Một số dao, kiếm, vũ khí thu giữ tại nhà của Nguyễn Văn Thùy. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thùy thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội liên quan đến thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát, lập hồ sơ quản lý các tài khoản thường xuyên livestream với nội dung thách thức, định hướng dư luận theo chiều hướng xấu.

Lực lượng công an cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, yêu cầu khóa, gỡ bỏ các kênh thông tin xuyên tạc, sai sự thật; ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để câu view, câu like, gây tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự và đời sống xã hội.