Gian nan bảo tồn tháp Chăm nghìn tuổi từng bị chôn sâu dưới cát ven biển ở Huế
(VTC News) -
Sở hữu kỷ lục thế giới nhưng tháp Chăm Phú Diên (Huế) đang đứng trước thách thức bảo tồn do tác động của thiên nhiên, biến đổi khí hậu.
Tháp Chăm nghìn tuổi xác lập 2 kỷ lục ở cố đô Huế
Kết quả thám sát và khảo cổ cho thấy, tháp Phú Diên là công trình kiến trúc Champa xây bằng gạch nung, có mặt bằng hình chữ nhật, diện tích trên 30m², gồm một cửa chính hướng Đông và ba cửa giả ở các hướng còn lại. Trong lòng tháp phát hiện Yoni bằng đá cùng nhiều dấu tích kiến trúc và hiện vật liên quan đến tín ngưỡng Champa.
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các cơ quan chuyên môn khoa học xác định, tháp Phú Diên có niên đại khoảng đầu thế kỷ VIII, thuộc nhóm kiến trúc Champa sớm, mang phong cách chuyển tiếp từ Mỹ Sơn E1 sang Hòa Lai.
Đây không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn là minh chứng sinh động cho quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa trên vùng đất miền Trung nói chung và vùng đất Huế nói riêng. Cuối năm 2001, Bộ Văn hoá Thể thao (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) xếp hạng tháp Phú Diên là di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
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