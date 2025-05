Tháp Chăm nghìn năm tuổi có kiến trúc độc nhất vô nhị ở Quảng Nam

Tháp Bằng An tọa lạc ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tháp Chăm nghìn năm tuổi này nằm sát tuyến ĐT 609, cách Quốc lộ 1A hơn 1km, cách TP Hội An khoảng 14km và cách TP Đà Nẵng khoảng 27km.