Giải cứu 3 người đàn ông mắc kẹt trong hang ở Phú Thọ suốt 3 ngày

(VTC News) -

Công an xã Dũng Tiến (Phú Thọ) cùng các lực lượng vừa giải cứu an toàn 3 người đàn ông mắc kẹt trong hang suốt 3 ngày.

Khoảng 9h ngày 14/9, anh H.C.T. (SN 1986), anh Q.C.Q. và anh N.V.H. (SN 1982) cùng đi vào khu vực hang Rút, xã Dũng Tiến để tham quan, vui chơi.

Đây là khu vực có địa hình hang động phức tạp, lối vào ban đầu khá hẹp, chỉ đủ một người di chuyển, trong khi phía bên trong có những khoảng không gian rộng.

Thời điểm này, trời mưa lớn kéo dài, lượng nước từ bên ngoài dồn về khu vực cửa hang ngày càng lớn, khiến nước dâng cao, lối ra bị ngập, 3 người đàn ông bị mắc kẹt bên trong.

Công an giải cứu 3 người mắc kẹt trong hang.

Đến khoảng 9h ngày 16/9, gia đình phát hiện họ chưa trở về nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo Công an xã triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Xác định đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân, Công an xã Dũng Tiến huy động 100% quân số, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại khu vực hang Rút.

Khu vực cửa hang.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ công an xã khảo sát địa hình, xác định vị trí cửa hang, đánh giá tình hình mực nước và các điều kiện thực tế, đồng thời trao đổi, tham vấn những người dân địa phương am hiểu địa hình khu vực hang để xác định hướng tiếp cận phù hợp.

Trong điều kiện mưa lớn, nước trong hang dâng cao, lối vào chật hẹp và địa hình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, lực lượng công an vừa khẩn trương triển khai cứu hộ, vừa chủ động tính toán các yếu tố bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Lực lượng Công an xã Dũng Tiến từng bước tiếp cận khu vực bên trong hang, tìm kiếm, xác định vị trí của 3 người dân và tổ chức đưa từng người ra ngoài.

Đến khoảng 11h, lực lượng Công an xã Dũng Tiến giải cứu thành công cả 3 công dân, đưa ra khỏi hang an toàn.

Sau khi được đưa ra ngoài, anh T., Q., H. được kiểm tra, chăm sóc, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.