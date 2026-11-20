(VTC News) -

Ngày 20/11, Công an xã Tây Giang, TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp cùng gia đình đưa 2 nạn nhân sập bẫy “việc nhẹ lương cao” trở về nhà.

Trước đó, ngày 17/11, hai em Z.T.M. và B.T.N. (cùng SN 2011, trú thôn Lăng, xã Tây Giang) bị dụ dỗ đi làm xa.

Công an xã Tây Giang ngăn chặn kịp thời 2 trường hợp sập bẫy “việc nhẹ lương cao”. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, qua trao đổi trên mạng xã hội, một người phụ nữ sử dụng tài khoản Facebook “Minh Nguyện” và TikTok “@_nguyt-hipz” đã hứa hẹn đưa hai em ra tỉnh Bắc Kạn (cũ) làm nhân viên quán karaoke. Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra mức lương thỏa thuận rất hấp dẫn từ 8 - 10 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền bo của khách, sau đó chủ động đặt xe ô tô để đưa đón các cháu.

Tin tưởng vào lời hứa “việc nhẹ lương cao”, cả hai đã lên xe để di chuyển đến địa điểm do đối tượng quen qua mạng xã hội chỉ định.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn của tội phạm lừa đảo bằng hình thức “việc nhẹ lương cao”, Công an xã Tây Giang phối hợp cùng gia đình kịp thời ngăn chặn khi các em trên đường di chuyển từ TP Đà Nẵng ra Bắc Kạn (đang đến địa phận Quảng Trị), đồng thời đưa các em trở về nhà an toàn ngay trong đêm.

Công an xã Tây Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác trước những lời mời chào tìm việc làm trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo...) với mức lương cao bất thường mà không đòi hỏi bằng cấp, kinh nghiệm. Đây thường là “bẫy” của các đường dây lừa đảo, bóc lột sức lao động hoặc mua bán người.

Các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, theo dõi việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các mối quan hệ của con em mình, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, vị thành niên (từ 13-16 tuổi). Giáo dục các em không tự ý đi theo hoặc nhận tiền, quà từ người lạ.

Ngoài ra, phụ huynh cần trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện con em mình có biểu hiện lén lút chuẩn bị quần áo đi làm xa.