Ngăn chặn thanh niên bị lừa sang Campuchia vì tin ‘việc nhẹ lương cao’

(VTC News) -

Công an phường Dương Nỗ (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với gia đình ngăn chặn thành công một nam thanh niên bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với chiêu trò "việc nhẹ lương cao".

Trước đó, qua ứng dụng Telegram, anh T.V.V (trú tại tổ dân phố Mậu Tài, phường Dương Nỗ) bị những người xấu lôi kéo, hứa hẹn về một công việc nhàn hạ tại Campuchia với mức thu nhập "khủng".

Cán bộ Công an phường Dương Nỗ đang giải thích những chiêu thức tinh vi của những kẻ lừa đảo cho anh V. và người thân hiểu. (Ảnh: Hồng Nhung)

Để tạo lòng tin, nhóm người xấu đặt vé máy bay từ Huế vào TP.HCM và hướng dẫn anh V sẽ có người đón để đưa qua biên giới.

Tin vào lời dụ dỗ, anh V chuẩn bị hành lý và sẵn sàng lên đường. Tuy nhiên, nhận thấy anh này có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình sinh nghi và trình báo sự việc với Công an phường Dương Nỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng xác minh và phối hợp cùng gia đình gặp gỡ, phân tích cho anh V. hiểu rõ những rủi ro và hiểm họa đằng sau lời hứa hẹn màu hồng.

Sau khi được giải thích, anh V. nhận ra sai lầm của mình và từ bỏ ý định xuất cảnh. Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình, gia đình anh T. cũng gửi thư cảm ơn đến Công an phường Dương Nỗ vì kịp thời khuyên ngăn, giúp con em mình nhận ra chiêu trò lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Huế khuyến cáo người dân, cảnh giác cao độ với những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp. Thận trọng với các thông tin tuyển dụng không rõ ràng trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook.

Luôn xác minh, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về công ty, địa điểm làm việc. Khi có nghi ngờ, cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ. Báo ngay cho cơ quan Công an nếu nhận được những lời mời làm việc đáng ngờ hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo.