Tin xe 18/8: VinFast VF 8 mới lộ nội thất, Skoda Slavia 2026 lộ diện

(VTC News) -

VinFast VF 8 thế hệ mới thay đổi nội thất, nâng cấp kỹ thuật

Hình ảnh thực tế của VinFast VF 8 thế hệ mới cho thấy khoang nội thất phối hai tông nâu - đen, thay cho cách sử dụng các màu tối quen thuộc.

Màu nâu xuất hiện trên táp-lô, vô-lăng, ốp cửa, bệ tỳ tay và ghế, kết hợp các chi tiết màu đen tạo độ tương phản. Thiết kế bảng táp-lô vẫn theo hướng tối giản với các mảng trang trí chạy ngang.

Bên trong xe, VF 8 mới được bổ sung màn hình hiển thị thông tin riêng phía sau vô-lăng, trong khi màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch được đặt nổi trên táp-lô. Giao diện thông tin giải trí cũng được thay đổi và tích hợp camera 360 độ.

Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế gọn hơn, đồng thời có sạc không dây chuẩn MagSafe Qi2. Các trang bị khác gồm điều hòa tự động hai vùng, lọc không khí Combi 1.0, hệ thống âm thanh 8 loa, ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái và trợ lý ảo tiếng Việt.

Ở phần kỹ thuật, VF 8 thế hệ mới sử dụng khung gầm mới, hệ thống giảm chấn thích ứng FSD và kiến trúc điện - điện tử theo định hướng Software Defined Vehicle, với máy tính trung tâm CVC. Xe còn có hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM và bổ sung vật liệu cách âm tại hốc bánh trên xe thương mại.

VF 8 mới sử dụng mô-tơ điện công suất 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm và pin 60,13 kWh. Phạm vi hoạt động được công bố gần 500 km theo chu trình NEDC, trong khi thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% dưới 30 phút.

Skoda Slavia 2026 lộ diện với nhiều thay đổi

Skoda Slavia 2026 tiếp tục được hé lộ trước thời điểm ra mắt, với những thay đổi tập trung vào thiết kế ngoại thất và trang bị. Đây là lần nâng cấp giữa vòng đời đáng chú ý đầu tiên của mẫu sedan kể từ khi được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ.

Cụm đèn hậu được thay đổi đồ họa bên trong dải LED nhưng vẫn giữ kiểu dáng góc cạnh. Khu vực cửa sổ phía sau và cột C gần như không thay đổi, trong khi Slavia 2026 được bổ sung bộ la-zăng hợp kim đa chấu hai tông màu.

Ở phía trước, một phần lưới tản nhiệt sơn đen bóng đã xuất hiện trong video teaser. Các nguyên mẫu chạy thử trước đó cho thấy cụm đèn chiếu sáng, hốc đèn sương mù và cản trước có thể được thiết kế lại.

Khoang cabin được nâng cấp chừng mực hơn, trong đó đáng chú ý là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Vật liệu bọc ghế và các chi tiết ốp nội thất cũng có thể được điều chỉnh.

Tuy nhiên, khả năng Slavia 2026 nhận thêm các trang bị từ mẫu Kushaq nâng cấp, chẳng hạn chức năng massage hàng ghế sau, vẫn chưa được xác nhận.

Về động cơ, Slavia 2026 dự kiến tiếp tục sử dụng hai máy xăng tăng áp TSI 1.0L và TSI 1.5L. Động cơ 1.0L có thể được bổ sung một tùy chọn hộp số tự động mới. Các thông số vận hành chi tiết và cấu hình hộp số sẽ được công bố khi xe ra mắt ngày 18/8.

Lamborghini Revuelto SV đạt công suất 1.050 mã lực

Lamborghini Revuelto SV được giới thiệu tại Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026, trở thành phiên bản hiệu năng cao mới phát triển từ Revuelto trong dòng Super Veloce (SV).

Ngoại thất được điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả khí động học, với cánh chia gió phía trước thiết kế riêng, các chi tiết màu đen, vật liệu sợi carbon để trần và bộ tem Super Veloce.

Những thay đổi khí động học giúp lực ép xuống mặt đường của Revuelto SV tăng hơn 80% so với bản tiêu chuẩn và cao hơn 10% so với Aventador SVJ. Phía sau xe có cánh gió cố định, các kênh dẫn khí mới cho phanh sau và hệ thống ống xả thể thao được thiết kế lại.

Xe sử dụng mâm khóa tâm 20 inch phía trước, 21 inch phía sau cùng phanh gốm-carbon CCM-R Plus. Đĩa phanh có đường kính 420 mm phía trước và 410 mm phía sau, giúp khả năng giảm tốc cực đại tăng 11% và hiệu quả tản nhiệt tăng 23%.

Hệ truyền động gồm động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L kết hợp ba mô-tơ điện và pin lithium-ion 7,3 kWh. Tổng công suất đạt 1.050 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.425 Nm. Revuelto SV tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, 0-200 km/h trong 6,7 giây và có tốc độ tối đa trên 345 km/h.

Mẫu xe còn sử dụng hệ thống treo có thể điều chỉnh thủ công, phát triển dựa trên công nghệ dành cho xe đua GT3. Lamborghini cho biết độ linh hoạt tăng 17% và độ bám ngang tăng 10% so với Revuelto tiêu chuẩn. Revuelto SV được giới hạn 1.963 chiếc trên toàn cầu; giá bán thực tế phụ thuộc cấu hình và tùy chọn.