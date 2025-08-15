Giá xăng dầu hôm nay 15/8: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tăng trở lại trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới và các nhà đầu tư đang theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine.

Trước đó, giá dầu giảm mạnh do dữ liệu tồn kho và nguồn cung không mấy khả quan từ Mỹ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Theo công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, sự bất định trong đàm phán hòa bình Mỹ - Nga đang tạo ra rủi ro tăng giá, đặc biệt các nước mua dầu Nga có thể đối mặt với áp lực kinh tế lớn hơn.

“Những bất định xoay quanh đàm phán hòa bình Mỹ - Nga tiếp tục tạo ra mức cộng thêm cho rủi ro tăng giá, do các khách hàng mua dầu Nga có thể đối mặt với áp lực kinh tế lớn hơn”, Rystad Energy nhận định.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn hoài nghi khả năng ông Trump sẽ hành động theo cách có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Ngoài ra, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 cũng góp phần hỗ trợ giá dầu, bởi lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Giới giao dịch tin rằng việc cắt giảm gần như chắc chắn sẽ diễn ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 7 tăng ở mức vừa phải.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng nhận định khả năng Fed thực hiện cắt giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm là có thể, sau những số liệu yếu kém gần đây của thị trường việc làm.

Tuy vậy, đà tăng của giá dầu phần nào bị hạn chế khi tồn kho dầu thô tại Mỹ bất ngờ tăng thêm 3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 8/8, theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đây là lần thứ hai giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.