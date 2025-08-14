Lần đầu giảm sau khi mở bán, giá xăng E10 thế nào?

(VTC News) -

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa công bố về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 14/8. Trong đó, mức giá bán lẻ mới với xăng E10 là 19.660 đồng/lít ở khu vực 1 và 20.050 đồng/lít ở khu vực 2, giảm 170 đồng/lít so với mức đang áp dụng.

Với mức giá này, hiện xăng E10 đang đắt hơn 310 đồng/lít so với xăng E5 và rẻ hơn 220 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.

Đây là lần thứ hai giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Xăng E10 vừa được điều chỉnh giảm 170 đồng/lít. (Ảnh Minh Đức).

Theo PVOIL, tại Hà Nội và Hải Phòng, lượng xăng E10 đã tiêu thụ ở 6 cửa hàng là hơn 150 m³, chiếm hơn 16% tổng lượng xăng dầu của các cửa hàng này. Còn theo Petrolimex, trung bình mỗi ngày ước tính mỗi cửa hàng ở TP.HCM bán ra khoảng 4.500 lít, tương đương 4,5 m³ xăng E10. Tuy hiện tăng gấp đôi so với thời gian đầu triển khai nhưng lượng xăng E10 vẫn thấp hơn nhiều so với xăng RON95 được tiêu thụ (khoảng 200.000 lít).

Theo đại diện PVOIL, để chuẩn bị cho lộ trình đưa xăng E10 vào sử dụng bắt buộc từ ngày 1/1/2026, PVOIL đang thực hiện nâng cấp và cải tạo các trạm pha chế xăng E5 RON92 hiện nay của PVOIL tại các điểm kho chiến lược trên cả nước, đáp ứng nhu cầu kinh doanh xăng E10.

Dự kiến trong tháng 8, PVOIL sẽ thực hiện gia công pha chế cho khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ xăng E10 RON95 tại khu vực miền Trung.

E10 là loại nhiên liệu sinh học bao gồm 90% xăng không chì thông thường và 10% ethanol, một loại cồn sinh học được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu tái tạo như mía, sắn, bắp...Nhờ hàm lượng oxy cao, ethanol giúp hỗn hợp nhiên liệu cháy triệt để hơn trong buồng đốt, qua đó giúp giảm lượng khí thải độc hại như CO và HC tới 20% so với xăng khoáng. Đây được xem là một cải tiến quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Vì thế, Bộ Công Thương đang nghiên cứu để tham mưu Chính phủ ban hành lộ trình sử dụng xăng E10, dự kiến từ ngày 1/1/2026.

Về nguồn cung, Bộ Công Thương cho biết, cả nước có 6 nhà máy sản xuất cồn. Trong đó 2 nhà máy đang hoạt động ở Đồng Nai và Quảng Nam, sản xuất khoảng 100.000 m³ mỗi năm. Nếu cả 6 nhà máy đi vào hoạt động, lượng sản xuất sẽ là 500.000 m³.

Để đảm bảo nguồn cung khi lộ trình được ban hành, nguồn cung nhiên liệu sinh học sẽ cần 1-1,5 triệu m³. Như vậy, lượng còn thiếu hụt sẽ được nhập từ nước ngoài, với các nguồn rất dồi dào đến từ Mỹ, Argentina...