Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu hôm nay giảm nhẹ, sau khi Mỹ và Trung Quốc gia hạn tạm hoãn áp thuế cao, cùng với dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ tăng trong tháng 7.

Thị trường dầu còn chịu tác động từ thông tin Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau tại Alaska vào thứ 6 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Mỹ đã gia tăng sức ép buộc Nga kết thúc xung đột, đặt hạn chót vào tuần trước để Moscow đồng ý hòa bình, nếu không, người mua dầu Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp. Trump cũng đã kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc giảm mua dầu từ Nga.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Ngân hàng Commerzbank nhận định, nếu cuộc gặp thứ 6 đưa Ukraine tiến gần hơn tới lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình, ông Trump có thể đình chỉ các biện pháp thuế thứ cấp áp lên Ấn Độ tuần trước trước khi chúng có hiệu lực trong vòng hai tuần tới. Ngược lại, nếu không có tiến triển, lệnh trừng phạt có thể sẽ được siết chặt hơn đối với các khách hàng mua dầu Nga khác, bao gồm cả Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 thêm 100.000 thùng/ngày lên mức tăng 1,38 triệu thùng/ngày, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ và các nhà sản xuất ngoài nhóm OPEC+, cho thấy triển vọng thị trường có thể thắt chặt hơn.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 được PVOIL mở bán thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng và Petrolimex mở bán thí điểm tại TP.HCM kể từ ngày 1/8. Mức giá được điều chỉnh tại vùng 1 là 19.830 đồng/lít và vùng 2 là 20.220 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá công bố ngày đầu mở bán.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.