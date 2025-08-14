Giá xăng giảm nhiều nhất hơn 200 đồng/lít, dầu diesel giảm hơn 700 đồng/lít

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay 14/8. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 7/8 - 13/8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 7/8 và kỳ điều hành ngày 14/8 là: 77,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 1,478 USD/thùng); 79,142 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,056 USD/thùng); 83,924 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,692 USD/thùng); 84,716 USD/thùng dầu diesel (giảm 4,152 USD/thùng); 407,194 USD/tấn dầu mazut (giảm 13,608 USD/tấn).

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 đã tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.