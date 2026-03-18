Giá vàng hôm nay 18/3: Giảm tiếp về 5.000 USD/ounce

Giá vàng tiếp tục giảm trước áp lực từ đồng USD mạnh và những lo ngại về lạm phát liên quan đến cuộc xung đột Iran.

Kim loại quý gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới, ngay cả khi tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông làm gia tăng bất ổn địa chính trị và các vấn đề về chuỗi cung ứng gây áp lực lên tăng trưởng toàn cầu.

Các nhà phân tích nhận định rằng, vàng và bạc tiếp tục gặp khó khăn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran hỗ trợ đồng USD xuất phát từ nỗi lo ngại về thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù chỉ số USD không thể giữ vững trên mức 100 điểm nhưng nó không chịu nhiều áp lực bán và hiện đang giao dịch ở mức 99,17 điểm.

Trước những khó khăn ngày càng gia tăng, David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết các chỉ báo động lượng cho thấy vàng và bạc không có hướng đi rõ ràng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng (mua) - 183 triệu đồng/lượng (bán), giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng (mua) - 183 triệu đồng/lượng (bán), giảm 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.000 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Mặc dù vàng tiếp tục đối mặt với áp lực bán ra trong ngắn hạn, các nhà phân tích vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ các kim loại quý này. Một số nhà phân tích cho rằng vàng có thể thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại nếu cuộc chiến ở Iran kéo dài.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng, giá vàng tiếp tục giữ vững trên mức trung bình động 50 ngày, ngay cả khi nó có vẻ dễ bị suy yếu hơn nữa.

“Lý do nắm giữ tài sản hữu hình trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn; tuy nhiên, những lo ngại về lạm phát gia tăng làm tăng lợi suất trái phiếu dài hạn và hỗ trợ đồng USD mạnh hơn. Điều này đã tạo ra những trở ngại ngắn hạn, khuyến khích việc chốt lời sau một thời kỳ tăng trưởng mạnh kéo dài”, ông nói.

Một số chuyên gia vẫn cho rằng kim loại quý vẫn còn dư địa tăng giá nếu tiếp tục giữ được các mốc hỗ trợ quan trọng. Việc giá vàng duy trì giao dịch trên ngưỡng 5.000 USD/ounce là tín hiệu đáng chú ý. Điều này cho thấy thị trường vàng thế giới đang dần chấp nhận mức giá cao mới của kim loại quý. Và nếu mốc hỗ trợ này tiếp tục được giữ vững, giá vàng có thể thêm cơ hội tăng trở lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cảnh báo khả năng điều chỉnh vẫn hiện hữu, trong tuần có thể xuất hiện biến động khi Fed tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ.