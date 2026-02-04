Lộ diện 'ông lớn' trúng thầu siêu dự án điện gió hơn 48.300 tỷ đồng ở Gia Lai

(VTC News) -

Một số hình ảnh về các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 4/2, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, tỉnh có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1.

Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu- Giai đoạn 1 được UBND tỉnh Gia Lai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 2467/QĐ-UBND, ngày 3/11/2025.

Theo kết quả, Công ty Cổ phần Năng lượng VINENERGO thuộc Tập đoàn Vingroup là đơn vị trúng thầu Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 48.300 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án có công suất thiết kế 750 MW; sản lượng điện hàng năm khoảng 2,8 tỷ kWh/năm và cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia 220 kV.

Toàn cảnh các dự án điện gió Phương Mai trong Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai công bố, Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 được xem là dự án lớn nhất từ trước đến nay tại Gia Lai, có địa điểm thực hiện trên địa bàn 8 xã, phường gồm Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Dự án được chia làm 2 khu vực, khu vực HT 1A có vị trí lắp đặt tuabin gió thuộc vùng biển huyện Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông); trạm biến áp và đường dây đấu nối vào lưới điện quốc gia trên địa bàn huyện Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ Đông, xã Phù Mỹ Bắc, xã Phù Mỹ Tây, xã Bình Dương).

Khu vực HT 1B: Vị trí lắp đặt tuabin gió thuộc vùng biển huyện Phù Cát (nay là xã Cát Tiến); trạm biến áp và đường dây đấu nối vào lưới điện quốc gia trong Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc địa bàn huyện Phù Cát, huyện Tuy Phước và TP. Quy Nhơn (nay là xã Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông).

Dự án có diện tích mặt nước (khu vực biển) khoảng 32,01 ha, cùng diện tích mặt đất khoảng 17,61 ha.

Tiến độ thực hiện dự án chậm nhất đến quý IV/2029 hoàn thành đi vào hoạt động. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án có thể thay đổi theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Gia Lai với thế mạnh về quỹ đất, hạ tầng kinh tế, sức gió từ đại ngàn và biển cả đang tạo thành một trung tâm năng lượng tái tạo.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 hướng tới cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Đồng thời, dự án đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.

Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1, công suất 750MW có trong Danh mục các dự án điện gió trên bờ, gần bờ được phân bổ thêm cho tỉnh tại Quyết định số 768/QĐ-TTg, ngày 15/4/2025 của Thủ tướng về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án cũng được đưa vào danh mục tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương, về kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (điều chỉnh), đồng thời được xác định trong Quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023, và nằm trong danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh Bình Định (cũ).