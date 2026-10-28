Gia Lai cho thuê ngắn hạn 24 'mặt bằng vàng' dôi dư

(VTC News) -

Ngày 28/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo cho thuê ngắn hạn (dưới 5 năm) đối với 24 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài sản công và tránh lãng phí.

Đây hầu hết là các trụ sở cũ của các sở, ban, ngành, hội đoàn thể sau quá trình sáp nhập, nằm tại những tuyến đường trung tâm đắt giá phía Tây tỉnh Gia Lai (TP.Pleiku cũ) như Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Phan Đình Phùng...

Sở GD&ĐT địa chỉ số 56 Trần Hưng Đạo (phường Pleiku) có diện tích hơn 2.490 m² được Gia Lai ra giá thuê 967.576 đồng/m²/năm

Theo thông báo, đợt khai thác chia làm 2 hình thức gồm: 14 cơ sở cho thuê theo phương thức niêm yết giá đối với các vị trí có diện tích lớn tại phường Pleiku như Sở GD&ĐT cũ (hơn 2.490 m² tại số 56 Trần Hưng Đạo) có giá thuê 967.576 đồng/m²/năm; Sở Nông nghiệp và Môi trường cũ (hơn 2.407 m² tại số 24 Quang Trung) giá 473.589 đồng/m²/năm; cùng các trụ sở cũ của Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật.

10 cơ sở cho thuê chào giá theo phương thức cạnh tranh, nổi bật là chuỗi 5 cơ sở trên phường Diên Hồng từng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy trên đường Lê Hồng Phong (diện tích từ 69 m² đến 475 m²), với giá sàn dao động từ hơn 406.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/m²/năm.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, các cơ sở này được định hướng quy hoạch làm hoa viên, khu sinh hoạt công cộng hoặc công trình sự nghiệp trong tương lai. Việc cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm giúp duy trì tài sản nhà nước, đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, làm văn phòng hoặc phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa.

Trước đó tháng 10, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thành trong năm 2026 theo Phương án số 10/PA-UBND. Tỉnh đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND cấp xã khẩn trương xử lý, khắc phục triệt để tình trạng bỏ hoang, lãng phí; thực hiện đấu giá, chuyển đổi công năng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo thống kê của UBND tỉnh Gia Lai sau sắp xếp có 8.484 cơ sở nhà, đất (gồm 1.613 cơ sở dôi dư). Hiện đã đưa 557 cơ sở vào sử dụng, còn 1.056 cơ sở tiếp tục xử lý. Cụ thể: 644 cơ sở diện tích nhỏ hoặc quy hoạch đất ở sẽ giao đất ở theo luật định để tăng thu ngân sách; 69 cơ sở diện tích tương đối lớn hoặc vị trí trung tâm sẽ cho thuê để thu hút đầu tư; 141 cơ sở tại khu vực trung tâm TP Pleiku cũ và các huyện cũ sẽ cho thuê ngắn hạn (dưới 5 năm); 202 cơ sở tại vùng sâu, vùng xa, xuống cấp sẽ thanh lý tài sản trên đất và giao UBND cấp xã quản lý.