TP.HCM lo thiếu nước sinh hoạt trong năm 2027

(VTC News) -

Ngày 26/10, UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Niño trong năm 2027.

El Niño là hiện tượng nóng lên bất thường của nước biển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương, thường khiến Việt Nam đối mặt với tình trạng nắng nóng, ít mưa, hạn hán và nguy cơ thiếu nước.

Sông Đồng Nai.

Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù một số khu vực thuộc lưu vực sông Đồng Nai đã xuất hiện mưa lũ trong tháng 9/2026, dòng chảy trên hầu hết các sông, suối trong giai đoạn tháng 7-9 vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 8,4% đến 50%.

Đáng chú ý, mùa mưa năm nay được dự báo kết thúc sớm, lượng mưa giảm từ cuối tháng 10, dòng chảy trên các sông, suối có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%. Nguy cơ thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2027 vẫn hiện hữu.

Trước tình hình này, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị cấp nước xây dựng phương án vận hành linh hoạt, kết hợp nguồn nước từ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, các hồ chứa và nguồn nước ngầm dự phòng.

Đặc biệt, trong trường hợp nguồn nước mặt suy giảm hoặc xảy ra nhiễm mặn nghiêm trọng tại các điểm lấy nước, các đơn vị phải chủ động kích hoạt phương án cấp nước luân phiên giữa các khu vực, đồng thời điều tiết nguồn nước từ mạng lưới truyền tải lớn để hỗ trợ những nơi cuối nguồn, vùng cao và xa trung tâm.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát các công trình cấp nước ngầm, chuẩn bị phương án tăng công suất khai thác trong tình huống thiếu nước nghiêm trọng. Việc khai thác phải được giám sát chặt chẽ nhằm tránh gây sụt lún và ô nhiễm nguồn nước.

Đối với các hồ chứa, UBND TP.HCM yêu cầu chủ động tích nước ngay từ cuối mùa mưa năm 2026, hạn chế xả thừa để bảo đảm nguồn nước cho mùa khô năm sau.

Riêng hồ Sông Ray, công trình quan trọng cung cấp nước cho khu vực phía đông TP.HCM, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch điều tiết phù hợp, bảo đảm đủ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An điều tiết nguồn nước, chủ động xả đẩy mặn, bổ sung nước ngọt cho hệ thống sông, kênh, rạch hạ du.

UBND TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp cấp nước rà soát hệ thống nhà máy, đường ống, chuẩn bị thiết bị dự phòng và các phương án ứng phó để hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn cấp nước sinh hoạt cho người dân.