Gia Lai: Đại biểu Quốc hội yêu cầu minh bạch quy trình xử lý 261 trụ sở dôi dư

(VTC News) -

Chiều 10/9, tại buổi giám sát chuyên đề, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã yêu cầu xử lý dứt điểm, công khai, minh bạch về quản lý, xử lý trụ sở làm việc dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính sau ngày 1/7/2025.

Gia Lai đang triển khai quy trình rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng cơ sở dôi dư

Theo báo cáo, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai đang quản lý 749 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc thuộc phạm vi quản lý với tổng giá trị tài sản công gần 7.000 tỷ đồng. Nhằm khắc phục tình trạng trụ sở phân tán và tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công, Gia Lai đã và đang triển khai quy trình rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng cơ sở dôi dư.

Tính đến ngày 1/8/2026, toàn tỉnh đang quản lý và sử dụng 488 cơ sở nhà, đất. Trong tổng số 261 cơ sở dôi dư, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc giao, điều chuyển 173 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị khác sử dụng làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp hoặc phục vụ mục đích công cộng. Đối với 88 cơ sở dôi dư còn lại, địa phương đã giao nhiệm vụ quản lý cụ thể cho từng đơn vị phụ trách.

Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai xác định, quản lý và xử lý trụ sở dôi dư là nhiệm vụ quan trọng, có thời hạn và trách nhiệm rõ ràng. Phương thức quản lý sẽ chuyển dịch từ “quản lý tài sản dôi dư” sang “xử lý và đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả”, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất để tăng cường kỷ luật và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tỉnh Gia Lai đang quản lý 749 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc với tổng giá trị tài sản công gần 7.000 tỷ đồng.

Nhằm tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, UBND tỉnh Gia Lai đã đưa kết quả xử lý nhà, đất dôi dư vào tiêu chí đánh giá KPI hàng năm đối với người đứng đầu các xã, phường. Tỉnh cũng siết chặt công khai, minh bạch bằng việc yêu cầu các đơn vị phải quay phim, chụp ảnh lưu hồ sơ hiện trạng trước khi đấu giá hay thanh lý.

Cùng với đó, hàng loạt mốc “deadline” khắt khe đã được xác lập: Hoàn thành thanh lý tài sản trước ngày 30/9/2026, hoàn thành các thủ tục cho thuê ngắn hạn trước ngày 31/10/2026 và dứt điểm các đợt đấu giá quyền sử dụng đất chậm nhất vào ngày 30/11/2026.

Động thái trên của Gia Lai hướng tới mục tiêu giải tỏa áp lực từ khoản chi phí vận hành hàng chục tỷ đồng mỗi năm, đưa tài sản công dôi dư sớm đi vào khai thác hiệu quả.

Tại buổi giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã làm rõ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời đề nghị UBND tỉnh xây dựng phương án định giá, xử lý tài sản công đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và ngăn chặn hành vi trục lợi.

Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát toàn diện các cơ sở nhà, đất đã giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc cho thuê để bảo đảm đúng căn cứ pháp lý, thẩm quyền và thủ tục.

“Đối với các cơ sở dôi dư còn lại, cần tập trung xử lý dứt điểm, xác định rõ hiện trạng, nhu cầu, hồ sơ pháp lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành. Những nội dung đã rõ căn cứ và thẩm quyền cần quyết liệt thực hiện ngay, không để kéo dài gây giảm hiệu quả sử dụng tài sản công”, ông Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh.