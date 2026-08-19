GEIT khởi công dự án điện mặt trời mái nhà thứ 10 cùng Tập đoàn Hoa Sen

(VTC News) -

Ngày 19/8/2026, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Điện Xanh (GEIT) và Tập đoàn Hoa Sen chính thức khởi công dự án điện mặt trời mái nhà thứ 10, tiếp tục nối dài hành trình hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.

Dự án thứ 10 trong hành trình đồng hành cùng Hoa Sen

Lễ khởi công tại Nhà máy Hoa Sen đánh dấu thêm một cột mốc trong quá trình hợp tác giữa GEIT và một trong những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn tại Việt Nam.

Đây là dự án điện mặt trời mái nhà thứ 10 GEIT thực hiện cùng Tập đoàn Hoa Sen trong hơn một năm qua. Việc Hoa Sen tiếp tục lựa chọn GEIT qua nhiều dự án không chỉ cho thấy tính bền vững của quan hệ hợp tác, mà còn phản ánh khả năng đáp ứng của GEIT trong môi trường sản xuất công nghiệp.

GEIT khởi công dự án điện mặt trời mái nhà cùng Tập đoàn Hoa Sen.

Mỗi nhà máy có những điều kiện riêng về kết cấu công trình, phụ tải, kế hoạch sản xuất và tiêu chuẩn an toàn. Vì vậy, khả năng khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng trong điều kiện nhà máy vẫn vận hành là yếu tố quan trọng bảo đảm hiệu quả của hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Dự án tại Nhà máy Hoa Sen tiếp tục mở rộng danh mục công trình GEIT thực hiện cho nhóm khách hàng thương mại và công nghiệp (C&I), đồng thời củng cố kinh nghiệm triển khai trong các môi trường sản xuất có yêu cầu cao về kỹ thuật, tiến độ và an toàn.

Năng lực được kiểm chứng qua các dự án thực tế

Dự án với Tập đoàn Hoa Sen được khởi công trong giai đoạn GEIT đang duy trì nhịp độ thực hiện nhiều dự án điện mặt trời mái nhà cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước và khối doanh nghiệp FDI.

Chỉ trong quý III/2026, GEIT liên tục ghi nhận các cột mốc mới. Tháng 7, doanh nghiệp đã hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 1,4 MWp cho một doanh nghiệp FDI đến từ Đài Loan. Đến tháng 9, GEIT dự kiến tiếp tục đưa vào vận hành hệ thống công suất 3,7 MWp cho một doanh nghiệp hàng đầu đến từ Tây Âu.

Riêng hai hệ thống này có tổng công suất hơn 5 MWp, chưa bao gồm các dự án khác GEIT đang thực hiện trong cùng giai đoạn. Nhịp độ triển khai liên tục cho thấy khả năng tổ chức nguồn lực, kiểm soát tiến độ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn của GEIT đang được kiểm chứng qua từng công trình thực tế.

Một dự án điện mặt trời mái nhà GEIT đang triển khai cho doanh nghiệp FDI.

Danh mục khách hàng trải rộng từ các doanh nghiệp sản xuất lớn trong nước đến khối FDI cũng cho thấy khả năng đáp ứng của GEIT trước nhiều tiêu chuẩn vận hành, yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý khác nhau.

Hướng tới vai trò đối tác năng lượng của doanh nghiệp công nghiệp

Trong bối cảnh chi phí năng lượng, yêu cầu giảm phát thải và các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, doanh nghiệp không chỉ cần nguồn điện có chi phí cạnh tranh mà còn cần các giải pháp bảo đảm hiệu quả kinh tế, ổn định vận hành và khả năng tiếp cận năng lượng sạch trong dài hạn.

GEIT phát triển các giải pháp năng lượng cho khách hàng thương mại và công nghiệp, tập trung vào điện mặt trời mái nhà và mua bán điện trực tiếp (DPPA). Là thành viên của Tập đoàn Trung Nam, GEIT phát huy nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng để xây dựng các giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng điện và lộ trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Đây cũng là hướng GEIT lựa chọn phát triển. Thay vì tiếp cận từng công trình như một dự án độc lập, doanh nghiệp hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn, với các giải pháp được thiết kế phù hợp với đặc thù vận hành và mục tiêu của từng khách hàng.

Dự án điện mặt trời mái nhà thứ 10 cùng Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục cho thấy hướng đi này. Việc được khách hàng lựa chọn qua nhiều dự án, cùng với danh mục công trình đang triển khai cho doanh nghiệp trong nước và khối FDI, góp phần củng cố dấu ấn của GEIT trên thị trường năng lượng C&I.

Trên nền tảng đó, GEIT định hướng trở thành đối tác năng lượng dài hạn của các doanh nghiệp công nghiệp, đồng hành từ tối ưu chi phí và hiệu quả sử dụng điện đến mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng sạch phù hợp với lộ trình chuyển đổi của từng khách hàng.