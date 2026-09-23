Geely EX5 mới: SUV điện với công suất 329 mã lực và phạm vi hoạt động 635 km

(VTC News) -

Mẫu SUV điện Geely EX5 vừa lộ diện phiên bản nâng cấp, hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến nổi bật. Xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau, công suất lên tới 329 mã lực và pin 70 kWh, cho phép phạm vi hoạt động lên đến 635 km (theo chế độ sạc/xả đầy đủ và điều chỉnh nhiệt độ).

Geely EX5 chính thức có mặt trên thị trường nội địa với tên gọi Geely Galaxy E5 vào ngày 23/9.

Phiên bản nâng cấp của Geely EX5 đã được hé lộ trong quá trình kiểm định nội địa và sau đó xuất hiện trong các bức ảnh chụp trộm, cho thấy khoang hành lý phía trước rộng rãi.

Mặc dù có thiết kế tương tự như mẫu crossover EX5 hiện tại, Geely EX5 mới sử dụng tay nắm cửa truyền thống, trang bị cảm biến LiDAR và các cảm biến bổ sung ở chắn bùn trước, cùng với cản trước thể thao được mạ crôm mờ.

Về kích thước, Geely EX5 mới là một mẫu crossover cỡ nhỏ với chiều dài 4.636 mm, rộng 1.920 mm và cao 1.670 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm, ngắn hơn 13 mm so với Skoda Enyaq.

Xe có khoang hành lý phía trước dung tích 160 lít, mui xe đóng mở bằng điện và tải trọng tối đa 50 kg. Mâm xe có kích thước 19 inch, trong khi cổng sạc được đặt ở chắn bùn phía sau bên phía người lái.

Nội thất của Geely EX5 mới được trang bị màn hình cảm ứng nổi, cụm đồng hồ LCD và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Cần số được đặt phía sau vô lăng hình chữ D, khu vực trung tâm có bộ sạc điện thoại không dây, cần số dạng núm xoay và một bộ nút bấm vật lý.

Các tính năng cao cấp khác bao gồm hệ thống âm thanh Flyme Sound, tựa tay phía sau và cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn. Đặc biệt, phiên bản EX5 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe G-ASD G-Pilot H5, hỗ trợ chức năng Điều hướng tự động (NOA) trên cả đường phố và đường cao tốc.

Theo CarNewsChina, Geely EX5 mới sử dụng động cơ điện đặt ở trục sau với công suất 245 kW (329 mã lực), cao hơn 114 mã lực so với mẫu xe hiện tại.

EX5 mới được xây dựng trên nền tảng điện áp cao 800V, với phiên bản tiêu chuẩn trang bị pin dung lượng 61,5 kWh cho phạm vi hoạt động 550 km theo tiêu chuẩn CLTC (451 km theo tiêu chuẩn WLTP).

Phiên bản cao cấp nhất sở hữu bộ pin 70 kWh cho phạm vi hoạt động 635 km theo tiêu chuẩn CLTC (521 km theo tiêu chuẩn WLTP). Để so sánh, mẫu xe hiện tại có phạm vi hoạt động từ 430 đến 475 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, doanh số của Geely EX5 từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2026 đạt 40.776 chiếc, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái.