GDU và MAGIC English hợp tác chuẩn hóa tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

(VTC News) -

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trao đổi chuyên môn, hỗ trợ chuyên gia trong đào tạo tiếng Anh, đồng thời nghiên cứu đề xuất mở điểm thi PTE tại GDU. Đây được xem là bước tiến trong định hướng xây dựng môi trường đào tạo tiếng Anh gắn với nhu cầu học tập, nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế của sinh viên.

Từ tiếng Anh tổng quát đến năng lực sử dụng tiếng Anh trong nghề nghiệp

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình hợp tác là định hướng tích hợp PTE Academic vào lộ trình đào tạo tiếng Anh tại GDU. Theo đó, sinh viên có thể được tiếp cận tiếng Anh theo từng bậc năng lực, từ A1, A2, B1 đến B2, kết hợp đào tạo tiếng Anh học thuật tổng quát với định hướng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập và nghề nghiệp.

Định hướng này xuất phát từ một bài toán thực tế của giáo dục đại học: việc sở hữu nền tảng tiếng Anh tổng quát chưa đồng nghĩa với khả năng sử dụng ngôn ngữ trong chuyên ngành và công việc.

Với sinh viên, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị bước vào thị trường lao động quốc tế, tiếng Anh chuyên ngành (Career English), khả năng giao tiếp trong môi trường làm việc và sử dụng tiếng Anh khi học tập, sinh sống ở nước ngoài ngày càng trở thành những năng lực cần được chuẩn bị sớm.

Ông Phạm Tuấn Phước, Giám đốc vận hành MAGIC English, chia sẻ về định hướng xây dựng lộ trình tiếng Anh toàn diện, kết hợp công nghệ AI và chuẩn quốc tế PTE cho sinh viên GDU.

Trong khuôn khổ hợp tác, MAGIC English định hướng hỗ trợ GDU xây dựng năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn định kỳ.

Bên cạnh năng lực ngôn ngữ, chương trình hướng tới việc hỗ trợ giảng viên có thể sử dụng tiếng Anh hiệu quả hơn trong giảng dạy chuyên ngành, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu, phương pháp đào tạo và môi trường học thuật quốc tế.

Đối với GDU, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giảng viên cũng tạo tiền đề để phát triển các hoạt động đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ sinh viên hình thành các kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường sử dụng ngoại ngữ.

Hướng tới chuẩn hóa đầu vào và hệ sinh thái học - thi tại trường

Bên cạnh đào tạo, hai bên cũng định hướng xây dựng hệ sinh thái đánh giá và phát triển năng lực tiếng Anh ngay trong môi trường đại học. GDU dự kiến đưa PTE trở thành một trong những chuẩn đầu vào của trường trong thời gian sớm nhất từ năm 2027, qua đó tạo cơ sở để đánh giá năng lực tiếng Anh của người học theo một chuẩn thống nhất.

Song song đó, GDU và MAGIC English đề xuất phát triển trung tâm testing PTE tại trường, hướng tới mô hình sinh viên có thể tiếp cận quá trình học tập, chuẩn bị và thi chứng chỉ trong cùng một hệ sinh thái.

Việc đưa hoạt động khảo thí đến gần môi trường đào tạo được kỳ vọng giúp sinh viên chủ động hơn trong việc xác định mục tiêu, theo dõi tiến độ và chuẩn bị cho các nhu cầu học tập, nghề nghiệp hoặc hội nhập quốc tế.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng hợp tác là việc ứng dụng AI vào công nghệ đào tạo tiếng Anh. Với khả năng hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học tập, AI có thể được khai thác để bổ trợ người học trong quá trình luyện tập, nhận diện điểm cần cải thiện và duy trì quá trình học tập ngoài lớp học.

Đại diện trường Đại học Gia Định và MAGIC English tại lễ ký kết MOU, đánh dấu bước hợp tác trong đào tạo và chuẩn hóa năng lực tiếng Anh theo định hướng quốc tế.

Theo ông Phạm Tuấn Phước, Giám đốc vận hành MAGIC English, hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học không chỉ dừng ở việc đưa một chứng chỉ vào chương trình đào tạo, mà hướng tới xây dựng một lộ trình phát triển năng lực tiếng Anh có tính liên tục, từ nền tảng đến học thuật và nghề nghiệp.

“Việc kết hợp giữa đào tạo, đánh giá chuẩn hóa, phát triển đội ngũ giảng viên và công nghệ AI được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để sinh viên sử dụng tiếng Anh như một năng lực học tập và nghề nghiệp, thay vì chỉ xem đây là một yêu cầu đầu ra”, ông chia sẻ.

Với MOU được ký kết, GDU và MAGIC English sẽ tiếp tục phối hợp cụ thể hóa các chương trình đào tạo, tập huấn và đánh giá năng lực tiếng Anh, đồng thời nghiên cứu các bước triển khai điểm thi PTE tại trường. Đây là nền tảng để hai bên hướng tới một mô hình đào tạo tiếng Anh gắn kết hơn giữa chuẩn đầu vào, quá trình học tập và năng lực nghề nghiệp chuẩn quốc tế.